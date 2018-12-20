Полиция обезвредила группу неизвестных, прорвавшуюся в здание НАПК

Происшествия

В четверг, 20 декабря, группа неизвестных ворвалась в здание Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) и пыталась заставить сотрудников ведомства действовать в их интересах. Полиция помешала их незаконным действиям. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАПК.

«Сегодня в помещение Национального агентства ворвалась группа лиц, которая пыталась заставить представителей центрального органа исполнительной власти действовать в их интересах. С целью прекращения грубого нарушения требований закона — препятствование деятельности органа государственной власти — действия лиц были прекращены силами Национальной полиции», — говорится в сообщении.

В ведомстве призвали представителей общественных организаций и активистов соблюдать требования законодательства и норм профессиональной этики.

«Действия, совершенные сегодня группой лиц в помещении центрального органа исполнительной власти, считаем недопустимыми», — сказано в сообщении пресс-службы.

Напомним, известны случаи, когда мошенники под видом работников НАПК обзванивали декларантов. Аферисты уверяли, что хотят «уточнить» сведения, внесенные в декларацию о доходах.

«ФАКТЫ» также сообщали об инциденте в Институте сердца, который устроили представители националистической организации «С14». Они оказались в учреждении, когда там проходило рабочее совещание сотрудников. Радикалы снимали внутренее совещание на видео и мешали работе врачей.

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