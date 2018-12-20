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Единственная гордость: в Украине объяснили важность Крыма для Путина
На своей пресс-конференции 20 декабря президент России Владимир Путин несколько раз подчеркнул, что в Крыму в 2014 году прошел «честный референдум», повторив затертые штампы своих пропагандистов об аннексии полуострова. Об этом в своей колонке по итогам пресс-конференции пишет журналист «ФАКТОВ» Ярослав Жаренов.
«Видимо, наглая кража Крыма и строительство моста на полуостров — единственное, чем пока еще может гордиться глава Кремля», — отмечает журналист.
Жаренов считает, что до выборов в Украине ничего не изменится.
«На эти выборы, судя по всему, Россия будет влиять всеми имеющимися у нее механизмами, — отмечает журналист. — В словах Путина о разрыве отношений Украины и России чувствуется даже некая обида, но ведь Украина не вводила свои войска в чужую страну и не захватывала Кубань? Видимо, наглая кража Крыма и строительство моста на полуостров — единственное, чем пока еще может гордиться глава Кремля».
Отвечая на вопрос об Азовском море и задержке судов в Керченском проливе, Путин сразу перевел разговор на рост «товарооборота портов в Азовском регионе». О блокаде украинских портов Бердянск и Мариуполь Путин привычно умолчал.
Жаренов напомнил, что «ФАКТЫ» уже писали о том, что с возведением крымского моста проход через Керченский пролив стал возможен лишь в одном месте. А заблокировать его может одно грузовое судно.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что на пресс-конференции в Москве Путин проговорился об активной поддержке фейковых «республик», созданных на оккупированной части Донбасса. Он заявил, что в Кремле следят не только за выборами в «ЛДНР», но и «оказывают гуманитарную и другую поддержку» жителям неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей.
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