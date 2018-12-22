Не так давно украинские артисты могли только мечтать о полных стадионах, — Николай Баграев

Шоу-бизнес

Николай Баграев знает об отечественном шоу-бизнесе все: его подводные камни, тенденции и возможности. Он стоял у его истоков, придумав украинский фестиваль «Таврийские Игры» в 1991 году. Именно этот проект стал стартовой площадкой для многих украинских исполнителей. На «Таврийских Играх» выступали Александр Пономарев, Тина Кароль, Ани Лорак, группы «Скрябин», «Океан Эльзы», «ВВ» и многие другие. Артисты стремились представить свои музыкальные новинки в живом исполнении. Со временем в рамках фестиваля стали проводить церемонию награждения Всеукраинской премией в области музыки и массовых зрелищ «Золотая жар-птица». Именно на «Таврийских Играх» появилась традиция провожать украинских звезд на «Евровидение».

Впрочем, «Игры» — один из многих проектов Николая Баграева. Его медиа-холдинг успешно реализовывает на протяжении всего года ряд масштабных фестивалей и концертных шоу, ивент-мероприятий. В Скадовске возродили благотворительный детский фестиваль «Черноморские Игры» («ФАКТЫ» рассказывали о победительнице этого года 16-летней Элине Иващенко из Броваров Киевской области), в Киеве проводятся ежегодные мероприятия «Великий весняний концерт», «Велике весілля», переформатированная премия «Золотая жар-птица», третий год проводится конкурс для молодых исполнителей «Хит-конвейер»… Самым масштабным событием под занавес музыкального года является грандиозное шоу во Дворце спорта — церемония награждения музыкальной премией M1 Music Awards, которую с нетерпением ждут и артисты, и зрители.

Об итогах года в украинском шоу-бизнесе и новых планах Николай Георгиевич рассказал в интервью «ФАКТАМ».

— Шоу M1 Music Awards в этом году поразило своими масштабами. Расскажите, как готовились к нему.

— Подготовка к четвертой церемонии вручения премии M1 Music Awards началась сразу после окончания третьей. Когда мы задумывали премию, поставили высокую планку, чтобы создать качественное музыкальное шоу, не хуже тех, что проходят в Европе и Америке. Из года в год мы думаем, чем же удивить публику.

В этом году над шоу работали порядка 700 человек технического персонала. А если добавить всех, кто выступал на сцене, творческий коллектив и менеджмент, то это более 2760 человек. Плюс 250 журналистов. Интерес к церемонии со стороны медиа в этом году был очень большой. Сделали все возможное, чтобы эта премия стала визитной карточкой украинского шоу-бизнеса. Ведь главная ее задача — стимулировать развитие музыкальной индустрии в Украине. И нам есть чем гордиться — у нас замечательные талантливые артисты, серьезные технические компании, которые могут реализовать задачи самой высокой сложности.

— Шоу уже называют европейским.

— Мы не хвастаемся, но я не думаю, что в Европе найдется много мероприятий такого уровня. Для сравнения можно назвать церемонию MTV. Для нас важен показатель телесмотрения. В этом году рейтинг M1 Music Awards составил 6,21, что является рекордным показателем для музыкального канала. А для нас это еще одно доказательство, что стараемся не зря, это интересно и нужно людям. Также повышается и просмотр видео премии в YouTube. На сегодня это более 3,5 миллиона просмотров. В «Инстаграме» премия имеет более 3 миллионов 550 тысяч публикаций. Это очень хорошие показатели.

— Чем отличалась эта премия от предыдущих?

— В этом году появилось много украинских песен. Это становится модным, что не может не радовать. Было много технологических изюминок, за которые стоит отметить компании Alight и Profi. Все инновационное, что появляется на мировом рынке спецэффектов, визуальных и световых решений на сцене, они используют на шоу M1 Music Awards. С помощью технических новинок удалось создать эффектные номера. На примере таких шоу, в которых задействованы самые разные специалисты и музыканты, могу уверенно сказать, что наша музыкальная индустрия в течение последних четырех лет развивается динамично. Хочется, чтобы и другие отрасли в стране так же развивались.

— Карьерный рост каких певцов вы бы отметили?

— Не так давно многие наши артисты могли только мечтать о полном зале Дворца спорта, стадионах или нескольких аншлаговых концертах во Дворце «Украина», как это сделала Тина Кароль, которая дала семь концертов подряд. Или Олег Винник, дважды собравший полный Дворец спорта. Замечательное шоу показали Monatik, Оля Полякова, Макс Барских, The Hardkiss, «Без обмежень». Артисты стали более востребованы в регионах и успешно гастролируют по всей стране. Без ложной скромности скажу, что мы тоже приложили к этому руку. Премия М1 и другие наши проекты направлены на то, чтобы развивать музыкальную индустрию.

— Олег Винник в этом году впервые получил премию М1 в номинации «Певец года». В чем секрет его популярности?

— Очень легко ответить на этот вопрос. Победителями премии становятся артисты по результатам музыкального присутствия на канале М1. Если артист не выпускает клипы, то ему и не на что рассчитывать. Эти правила мы придумали четыре года назад и четко им следуем. Винник представил за год несколько клипов, и они набрали более 14 миллионов просмотров. Это и определило победителя. Точно так же выбрали и лучшую певицу года — Настю Каменских. Она сделала невероятный прорыв как сольная исполнительница. За год выдала три песни на трех языках (украинском, русском, испанском. — Ред.), два лирических видео и набрала наибольшее количество просмотров среди певиц.

— Как планировали награждать победителей, ведь они во время церемонии находились в прямом эфире другого телеканала?

— Мы вели переговоры с СТБ, но не могли же забрать из эфира канала двух судей. Поэтому решили, что Настя представит свое шоу на М1 и сразу же уедет на «Х-Фактор». И сделали прямое включение с проекта. То, что станут победителями, Настя и Олег не знали. Это было видно по их реакции в прямом эфире.

— Как вам удается держать все в секрете?

— Рейтинг ведется с ноября по ноябрь следующего года. Итоговые цифры знает очень ограниченное число людей. Дальше этого круга информация не уходит. Результаты мы объявляем только во время церемонии вручения премии — на сцене. Для нас важно, чтобы сохранялась интрига и было доверие к премии со стороны артистов и зрителей.

— Назначение Тины Кароль музыкальным продюсером премии стало экспериментом?

— Это была успешная синергия канала М1 и Тины Кароль. Она сразу влилась в команду по подготовке премии. Тина предложила задействовать крутой бэнд с оригинальными аранжировками.

С Тиной Кароль я познакомился, когда она была еще маленькой девочкой и выступала на детском фестивале «Черноморские Игры». Боролась за победу, но заняла третье место. Тем не менее не сдалась и не остановилась. Тина — очень трудоспособная талантливая артистка, старания которой привели к признанию и заслуженным наградам.

— «Черноморские Игры» два года назад возобновились. Какие дальнейшие перспективы этого фестиваля-конкурса в наше неспокойное время?

— В 2014 году мы приостановили этот проект из-за экономической и политической ситуации в стране. Но два года назад решили, что фестиваль просто необходим. Это самый большой детский музыкальный фестиваль в Украине. «Черноморские Игры» помогли стать известными многим талантливым артистам. И я горжусь, что среди выпускников фестиваля такие успешные артисты, как Тина Кароль, Надя Дорофеева, Настя Каменских, Ваня Дорн, Юлия Санина, Михаил Хома, Алена Омаргалиева…

Решив возродить «Черноморские Игры», мы пригласили звездных победителей разных лет. Знаменитые выпускники всегда с радостью приезжают, выступают на сцене, проводят мастер-классы, делятся своими секретами с юными талантами. Для детей, которые хотят связать свою жизнь с музыкой, это гораздо круче, чем сходить на концерт звезды. Дети смотрят на успешных артистов и думают: «Вот этот певец много лет назад пришел на конкурс и добился успеха. И я смогу». Встречи с кумирами вселяют надежду в детей, у юных исполнителей просто горят глаза. А это еще больше мотивирует нас. Мы с командой уже готовимся к следующему фестивалю в Скадовске.

— Вы возродили легендарную премию «Золотая жар-птица», которая вручалась в рамках фестиваля «Таврийские Игры». Теперь это самостоятельная профессиональная премия. Какие новшества ввели?

— Тогда это была самая знаковая премия для украинских артистов. Ее получали «ВВ», «Океан Эльзы», «Скрябин», ТНМК, Наталья Могилевская, Ирина Билык, Руслана, Ани Лорак, Андрей Данилко, а также Николай Мозговой, Нина Матвиенко, София Ротару, Тарас Петриненко…

Решили возобновить эту премию в рамках системного подхода к развитию украинского шоу-бизнеса. Церемонию проводим на базе канала украинской музыки М2. В конкурсе принимают участие исключительно украинские артисты и украинские песни. Победителей в разных номинациях определяют по результатам телесмотрения. Потом из троек номинантов экспертный совет выбирает победителей. Опыт нынешнего года показал, что интерес к премии большой. Приятно, что среди победителей есть новые имена. Посмотрим, удастся ли кому-нибудь из них побить рекорд группы «ВВ», в активе которой 10 статуэток «Золотой жар-птицы». Или результат Александра Пономарева, всегда становившимся «Певцом года».

— Александр Пономарев стал одним из тех артистов, кто громко заявил о себе именно на «Таврийских Играх». Ощущаете себя причастным к восхождению звезд?

— Сказать так было бы слишком громко и прямолинейно. Все наши премии и фестивали, конкурс молодых исполнителей «Хит-конвейер» — это все некие социальные лифты для музыкантов, позволяющие им динамично развиваться. Безусловно, «Таврийские Игры» были очень крутой площадкой, к выступлению на которой артисты готовились практически целый год, представляли свои шоу и новый музыкальный материал перед огромной аудиторией. Тогда ведь не было столько музыкальных каналов, fm-станций, Интернета и социальных сетей.

Артист открывает себя сам — с командой, продюсером. Мы предоставляем певцу шанс выступить перед большой аудиторией, на красивой сцене с хорошим техническим обеспечением в прямом эфире, который смотрят миллионы зрителей по всей стране. Мне приятно, когда артисты говорят, что благодаря нашим проектам стали более востребованными. Это и есть наша задача.

— В этом году рекордсменом премии M1 Music Awards стала группа Kazka, которая возглавляла и ряд российских хит-парадов. Коллектив даже успел оказаться в центре скандала с концертом «Песня года». Как относитесь к выступлениям украинских исполнителей на подобных мероприятиях?

— Каждый артист выбирает свой путь. В связи с событиями в стране и отношениями с Россией считаю недопустимым участие украинских музыкантов в концертах в РФ. Особенно неприятно, когда они демонстрируют полученные там награды. Артист — такой же гражданин страны, как и все мы. Думаю, сейчас можно быть успешным в Украине и искать другие коммерчески успешные рынки. Сейчас наши исполнители в тренде, они затребованы в Беларуси, Казахстане, Азербайджане и других странах. Часто там выступают. А многие (Kazka, Onuka, ДахаБраха) становятся популярными и в Европе. Настя Каменских пошла еще дальше — завоевывает латиноамериканский рынок. Возможности есть у всех, важно правильно ими воспользоваться.

— Вы столько проектов реализовали на радио, телевидении, столько различных фестивалей провели. О чем еще мечтаете?

— Проектов действительно много. Для меня важно, чтобы они приносили пользу обществу, помогали развитию артистов и индустрии шоу-бизнеса в целом. Это и есть миссия нашего медиа-холдинга. Мечтаем реализовать еще один масштабный проект, идею которого вынашиваем уже несколько лет. Но самая заветная мечта — это мир в стране и улучшение жизни ее граждан. Всех с наступающим Новым годом!

Тем временем, как сообщали ранее «ФАКТЫ», украинская музыкальная премия YUNA-2018 объявила номинантов в разных категориях. На почетную статуэтку претендуют как утвердившиеся звезды шоу-бизнеса, так и новички. К сожалению, популярная музыкальная программа «Караоке на Майдане» после 20 лет существования уходит из эфира.

* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter