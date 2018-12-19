- 17:59 Перекрутили как могли: росСМИ уличили в новом фейке о Порошенко
- 17:54 Кличко рассказал, на какие сферы из столичного бюджета выделят больше денег в 2019 году
- 17:53 В Крыму произошло серьезное ДТП с военными
- 17:31 Законопроект «Об адвокатуре» содержит позитивные и прогрессивные положения – американские эксперты
- 17:30 Киевская афиша: 20–26 декабря
- 17:23 Несчастный случай: выяснились обстоятельства смерти российского наемника в украинской тюрьме
- 17:09 Роналду презентовали его портрет, собранный из кристаллов Swarovski
- 17:08 Трамп принял решение вывести американские войска из Сирии
- 17:08 Надо еще отпечаток языка брать: сеть насмешило новшество в российской армии
- 16:59 Суд вынес решение по иску Насирова к врачу
Винник и Монатик поборются за премию «Исполнитель года»
Украинская музыкальная премия YUNA-2018 объявила номинантов в разных категориях. На почетную статуэтку претендуют как утвердившиеся звезды шоу-бизнеса, так и новички.
В борьбе за главную номинацию «Исполнитель года» сойдутся MONATIK, Олег Винник, получившие ранее награды премии M1 Music Awards, а также Макс Барских, Сергей Бабкин и Арсен Мирзоян. Кстати, любимчик публики Винник впервые в этом году заявлен среди номинантов YUNA. При чем, сразу в трех категориях — «Луший дуэт» (песня с Потапом «Найкращий день»), «Лучший исполнитель» и «Лучший эстрадный хит» («Як жити без тебе»).
Дмитрий Монатик, традиционно собирающий награды, номинирован в пяти категориях. Больше всего наград может унести певица MARUV, которая заявлена в семи номинациях.
Группа KAZKA, которую уже назвали открытием года, претендует на три награды.
В номинации «Открытие года» заявлены бывшая участница шоу «Х-Фактор» Alina Pash, авторы мирового хита Drunk Groove — MARUV и BOOSIN, сольный проект Насти Каменских NK и украино-американская рок-группа The Gitas, записавшие песню «Тримай мене» совместно с группой Бумбокс.
В номинацию «Луший хип-хоп хит» попала звезда YouTube Alyona Alyona. Ее клип на песню «Відчиняй» за две недели собрал почти миллион просмотров.
За бортом премии в этом году осталась Тина Кароль.
Полный список номинантов в этом году выглядит так:
Лучшая поп-группа
• Время и Стекло
• Kadnay
• KAZKA
• MOZGI
• ONUKA
•
Лучшая рок-группа
• The Hardkiss
• O. Torvald
• Антитіла
• Pianoбой
• Без обмежень
•
Лучшая исполнительница
• NK (Настя Каменских)
• Jamala | Джамала
• TAYANNA
• Оля Полякова
• Христина Соловій
•
Лучший исполнитель
• MONATIK
• Макс Барских
• Арсен Мірзоян
• Олег Винник
• Сергей Бабкин
•
Лучший эстрадный хит
• Мама — Оля Полякова
• Найкращий день — Олег Винник та Oleksii Potapenko
• Не ховай очей — Ирина Билык
• Тримай — NK
• Як жити без тебе — Олег Винник
•
Лучший электронный хит
• Afrika — IvanDorn
• Animal — ONUKA
• Drunk Groove — MARUV та BOOSIN
• Focus On Me — MARUV
• Тіло — Kadnay
•
Лучший хип-хоп хит
• Bitanga- Alina Pash
• Але, але — MOZGI
• Покопокохай — TamerlanAlena / Тамерлан и Алена
• Рибки — Alyona Alyona
• Файно — MamaRika
•
Лучшее концертное шоу
• Большой стадионный концерт «Кузьма-50» во Львове
• Всеукраинский тур «На вершині» (Pianoбой)
• Гранд-шоу «Королева ночи» (Оля Полякова)
• Концерт «День Незалежності з Океаном Ельзи» (Океан Эльзы)
• Шоу «Залізна ластівка» THEHARDKISS
•
Открытие года
• Alina Pash
• BOOSIN
• MARUV
• NK
• The Gitas
•
Лучшая песня на иностранном языке
• Drunk Groove — Maruv та BOOSIN
• Superstar — LOBODA
• Глубоко — MONATIKта Надя Дорофеева
• Сделай громче — Макс Барских
• Это моя ночь — NK
•
Лучший видеоклип
• Drunk Groove — MARUV
• Superstar — LOBODA
• TDME — Antytila / Антитіла
• Глубоко — MONATIK и Надя Дорофеева
• Плакала — KAZKA
•
Лучший альбом
• Black Water — MARUV
• Карма — KAZKA
• Мozaïka — ONUKA
• Залізна ластівка — THE HARDKISS
• Тримай мене — TAYANNA
•
Лучший дуэт
• Drunk Groove — Maruv та BOOSIN
• Глубоко — MONATIK та Надя Дорофеева
• Найкращий день — Олег Винник та Потап
• Тримай мене — Бумбокс та The Gitas
• Цей день — MONATIK та Ніна Матвієнко
•
Лучшая песня
• TDME — Antytila / Антитіла
• Все, що тебе не вбиває — Pianoбой Дмитрий Шуров
• Кораблі — THE HARDKISS
• Крила — Jamala | Джамала
• Плакала — KAZKA
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что американская киноакадемия объявила шорт-лист претендентов на «Оскар».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!
Ветер: 2 м/с В
Давление: 759 мм