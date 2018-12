Винник и Монатик поборются за премию «Исполнитель года»

Шоу-бизнес

Украинская музыкальная премия YUNA-2018 объявила номинантов в разных категориях. На почетную статуэтку претендуют как утвердившиеся звезды шоу-бизнеса, так и новички.

В борьбе за главную номинацию «Исполнитель года» сойдутся MONATIK, Олег Винник, получившие ранее награды премии M1 Music Awards, а также Макс Барских, Сергей Бабкин и Арсен Мирзоян. Кстати, любимчик публики Винник впервые в этом году заявлен среди номинантов YUNA. При чем, сразу в трех категориях — «Луший дуэт» (песня с Потапом «Найкращий день»), «Лучший исполнитель» и «Лучший эстрадный хит» («Як жити без тебе»).

Дмитрий Монатик, традиционно собирающий награды, номинирован в пяти категориях. Больше всего наград может унести певица MARUV, которая заявлена в семи номинациях.

Группа KAZKA, которую уже назвали открытием года, претендует на три награды.



В номинации «Открытие года» заявлены бывшая участница шоу «Х-Фактор» Alina Pash, авторы мирового хита Drunk Groove — MARUV и BOOSIN, сольный проект Насти Каменских NK и украино-американская рок-группа The Gitas, записавшие песню «Тримай мене» совместно с группой Бумбокс.

В номинацию «Луший хип-хоп хит» попала звезда YouTube Alyona Alyona. Ее клип на песню «Відчиняй» за две недели собрал почти миллион просмотров.

За бортом премии в этом году осталась Тина Кароль.

Полный список номинантов в этом году выглядит так:

Лучшая поп-группа

• Время и Стекло

• Kadnay

• KAZKA

• MOZGI

• ONUKA

•

Лучшая рок-группа

• The Hardkiss

• O. Torvald

• Антитіла

• Pianoбой

• Без обмежень

•

Лучшая исполнительница

• NK (Настя Каменских)

• Jamala | Джамала

• TAYANNA

• Оля Полякова

• Христина Соловій

•

Лучший исполнитель

• MONATIK

• Макс Барских

• Арсен Мірзоян

• Олег Винник

• Сергей Бабкин

•

Лучший эстрадный хит

• Мама — Оля Полякова

• Найкращий день — Олег Винник та Oleksii Potapenko

• Не ховай очей — Ирина Билык

• Тримай — NK

• Як жити без тебе — Олег Винник

•

Лучший электронный хит

• Afrika — IvanDorn

• Animal — ONUKA

• Drunk Groove — MARUV та BOOSIN

• Focus On Me — MARUV

• Тіло — Kadnay

•

Лучший хип-хоп хит

• Bitanga- Alina Pash

• Але, але — MOZGI

• Покопокохай — TamerlanAlena / Тамерлан и Алена

• Рибки — Alyona Alyona

• Файно — MamaRika

•

Лучшее концертное шоу

• Большой стадионный концерт «Кузьма-50» во Львове

• Всеукраинский тур «На вершині» (Pianoбой)

• Гранд-шоу «Королева ночи» (Оля Полякова)

• Концерт «День Незалежності з Океаном Ельзи» (Океан Эльзы)

• Шоу «Залізна ластівка» THEHARDKISS

•

Открытие года

• Alina Pash

• BOOSIN

• MARUV

• NK

• The Gitas

•

Лучшая песня на иностранном языке

• Drunk Groove — Maruv та BOOSIN

• Superstar — LOBODA

• Глубоко — MONATIKта Надя Дорофеева

• Сделай громче — Макс Барских

• Это моя ночь — NK

•

Лучший видеоклип

• Drunk Groove — MARUV

• Superstar — LOBODA

• TDME — Antytila / Антитіла

• Глубоко — MONATIK и Надя Дорофеева

• Плакала — KAZKA

•

Лучший альбом

• Black Water — MARUV

• Карма — KAZKA

• Мozaïka — ONUKA

• Залізна ластівка — THE HARDKISS

• Тримай мене — TAYANNA

•

Лучший дуэт

• Drunk Groove — Maruv та BOOSIN

• Глубоко — MONATIK та Надя Дорофеева

• Найкращий день — Олег Винник та Потап

• Тримай мене — Бумбокс та The Gitas

• Цей день — MONATIK та Ніна Матвієнко

•

Лучшая песня

• TDME — Antytila / Антитіла

• Все, що тебе не вбиває — Pianoбой Дмитрий Шуров

• Кораблі — THE HARDKISS

• Крила — Jamala | Джамала

• Плакала — KAZKA

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что американская киноакадемия объявила шорт-лист претендентов на «Оскар».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter