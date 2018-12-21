Новогодняя коллекция фарфора: уникальная выставка в Киеве (фото)

Стиль жизни

В преддверии Нового года и Рождества так хочется чудес. Одно из них — выставка «Порцеляновий ренесанс України», открывшаяся в киевском Музее современного искусства. Это заключительный вернисаж большого тура выставок ведущих мастеров украинского художественного фарфора. Тур проходил на протяжении всего года на престижных выставочных площадках Харькова, Черноморска, Винницы, Ивано-Франковска. По словам организатора и куратора проекта, главы ассоциации исследователей фарфора и фаянса, главного редактора журнала «Порцеляна» Валерия Завершинского, цель этого уникального мероприятия — познакомить отечественных ценителей красоты с новейшими достижениями ведущих современных мастеров Украины, создающих художественный фарфор.

Изюминка экспозиции — коллекция фарфоровой арт-миниатюры и наперстков известного одесского собирателя Сергея Воронова. Он создал творческое объединение, куда вошли талантливые скульпторы и художники, ранее работавшие на известных украинских фарфоровых мануфактурах.

— Вниманию киевлян и гостей украинской столицы я хочу представить больше ста коллекционных работ, — рассказал «ФАКТАМ» Сергей Воронов.— Около сорока из них посвящены Новому году и Рождеству. Это уникальная новая коллекция. Особое место отводится витрине «Подарки с ярмарки». Среди ее экспонатов очень красивы домики. Думаю, что многим понравятся и наперстки с кошечками. Замечателен, к примеру, наперсток с котятами в кошелке. На выставке также будет представлена редчайшая арт-миниатюра «Энеида».

— Какие работы можно назвать визитной карточкой экспозиции?

— Кобальтовые наперстки. Вообще, сюжеты разнообразны. К примеру, снеговик на лыжах, люди украшают елку, Дед Мороз везет на санях подарки. Каждый наперсток рекомендую рассматривать, вращая. Тогда вы увидите весь сюжет композиции, всю красоту. Тираж коллекционных наперстков лимитированный — всего 15—20 экземпляров. Есть и абсолютно эксклюзивные, выпущенные в одном экземпляре. Каждая работа — авторская.

*Сергей Воронов: «Тираж у коллекционных наперстков лимитированный — всего 15—20 экземпляров»

К слову, тема Рождества является одной из любимых в европейском фарфоре — английском, немецком, итальянском, французском, испанском… Ежегодно всемирно известные мануфактуры выпускают ко всеми любимому празднику тематические столовые и чайные сервизы, подсвечники, статуэтки.

Настоящие скульптурные шедевры — елочные игрушки из фарфора. Особое место занимают шары. Для создания сказочно красивого ажурного орнамента на старинных европейских мануфактурах нередко используются архивные лекала прошлых веков. А, например, легендарная испанская мануфактура Lladro из года в год радует ценителей красоты филигранной работы колокольчиками, фигурными подвесками и рождественскими фигурками героев всеми любимых сказок. Волшебно красивы масштабные композиции с множеством персонажей и деталей.

— Коллекция арт-миниатюры Сергея Воронова приобщает нас к европейской традиции, — говорит художник декоративно-прикладного искусства Елена Жерновая. — И в то же время она имеет неповторимый украинский колорит. Воплощение новогодне-рождественских сюжетов в таком миниатюрном предмете, как наперсток, вызывает восхищение и удивление. Все работы невиданной красоты и очень душевные. Каждую можно поместить в маленькую ладошку ребенка и рассматривать до бесконечности. Здесь можно увидеть и Деда Мороза на тройке, и детишек в карнавальных костюмах вокруг елки, и семью, собравшуюся за рождественским столом. Каждая работа наполнена радостью, надеждой и оптимизмом, что так необходимо всем нам сегодня.

— Первый украинский новогодний фарфор, широко известный коллекционерам, датируется послевоенными годами, — рассказывает исследователь Людмила Карпинская, автор книг «Полонский завод художественной керамики», «Фарфор Ольги Рапай», «Валентина и Николай Трегубовы». — Популярностью пользовались, к примеру, Дед Мороз и Снегурочка в окружении лесных зверей. Начиная с 1949 года Киевский экспериментальный керамико-художественный завод выпускал сурового Деда Мороза, повелителя морозов и стужи.

Часто художники и скульпторы черпали вдохновение в мультфильмах. Среди создателей популярных работ на новогодне-рождественскую тему — Оксана Жникруп, Людмила Ивковская, Владислав Щербина, Ольга Рапай… К примеру, Оксана Жникруп создала в 1957 году очень красивую Снегурочку, в богато расшитой жемчугами шубке, с длинной русой косой. Великолепна была и созданная в 1959 году киевским скульптором Ольгой Рапай скульптура «Дед Мороз и Снегурочка». Дед Мороз в роскошной шубе легко взвалил на руку елку и рядом с очаровательной маленькой Снегурочкой казался настоящим великаном.

*Одна из визитных карточек экспозиции — кобальтовые наперстки

По словам Людмилы Карпинской, хитом продаж на протяжении многих лет были «Снегурочка» в платье со снежинками Владислава Щербины, созданная в 1967 году, и «Снегурочка» со снегирем Оксаны Жникруп, появившаяся в 1986 году. Рождественская тематика находила также воплощение в гоголевских сюжетах и образах. Особую популярность, к примеру, получили трубки с Вакулой Владислава Щербины.

На открывшейся в Киеве выставке Людмила Карпинская особо выделила кобальтовые наперстки из коллекции Сергея Воронова. По ее словам, синий кобальт придает рисункам необыкновенную глубину.

Посетить выставку «Порцеляновий ренесанс України» в столичном Музее современного искусства ценители красоты смогут до 9 февраля 2019 года.

«ФАКТЫ» регулярно публикуют Фарфоровые истории, к которыми можно ознакомиться в рубрике Фигурка дня.

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А одесских катакомбах энтузиасты создали уникальную картинную галерею, которую даже внесли в Книгу рекордов Украины.

Фото Сергея Тушинского

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