Монатик выпустил новую горячую песню (видео)

Шоу-бизнес

Популярный украинский исполнитель MONATIK (Дмитрий Монатик), который претендует на несколько наград музыкальной премии YUNA, представил новую горячую песню. Трек «Все, что мне нужно» он создал специально для романтической комедии «Секс и ничего личного» с Сергеем Притулой в главной роли. Видео с новой композицией Монатик опубликовано на своем YouTube-канале.

«Нам была дана танцевальная сцена с главными героями. А это то, что лично мне, максимально импонирует. Потому что мы знаем, что такое соединять душу с танцем. Здесь идет речь о любви — о том, что в итоге оказывается самым важным душевным состоянием главного героя ленты. Именно это настроение мы пытались внедрить в песню — совокупность танца души и тела. Это все, что нужно. И не только мне», — рассказал о новой песне Дмитрий.

«Мы не первый раз работаем над музыкой для кинофильмов и четко осознаем, что финальный аккорд оставляет главное послевкусие всего происходящего в киноленте. Поэтому ответственность была для нас колоссальной. Искренне надеюсь, что песня приобретет место не только в кино, но и в вашей жизни», — добавил он.

Новый трек явно понравился поклонникам, они называют его хитом.

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