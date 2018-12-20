Украинцы стали меньше курить и пить

Общество

Украинцы за последние 16 лет стали меньше курить, пить и стали лучше питаться. Об этом говорится в данных ежегодного мониторинга Института социологии Национальной академии наук.

«Украинцы на 2,5 сантиметра выросли с начала наблюдений Института социологии. А впервые мы замеряли этот показатель в 2002 году. У нас средний рост в 2002 году был 168 см, а сейчас 170,5 см средний рост украинца», — отметил заместитель директора института Евгений Головаха.

По его словам, еще в 2012 году рост украинца составлял 169 см, сообщает Укринформ.

«То есть мы еще на 1,5 сантиметра подросли. Это показатели. Так во всех цивилизованных странах, во всех развитых странах этот процесс идет: люди становятся выше и тяжелее. И вот мы в этом смысле в мировом тренде», — сказал он.

По словам Головахи, сегодня, по сравнению с 2012 годом, людей, которые считают, что им не хватает возможности нормально питаться, на 8 процентов меньше.

Также он сообщил, что по сравнению с 2012 годом украинцы стали меньше курить: раньше курящих было 22%, сейчас — 17%.

Ученый также отметил, что в Украине сформировалась культура употребления алкоголя: люди перестали «запивать» стрессы, как это было раньше.

Как писали «ФАКТЫ», со 2 октября все розничные магазины Украины подняли цены на целый ряд алкогольных напитков. Вступило в силу опубликованное 22 сентября постановление Кабинета министров Украины о повышении минимальных оптово-отпускных и розничных цен на алкогольные напитки.

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