Политика

Волынь запретила на своей территории "русскоязычный культурный продукт"

Депутаты Волынского облсовета большинством голосов проголосовали за введение моратория на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории области.

По мнению депутатов, это решение поможет избежать эскалации напряженности в украинском обществе, а также не допустить разжигания межнациональной розни, сообщает пресс-служба облсовета.

«Установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Волынской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины», — говорится в постановлении.

В то же время, в постановлении не указывается какие санкции предусмотрены для его нарушителей.

Как писали «ФАКТЫ», в сентябре 2018 года депутаты Львовского областного совета на сессии приняли аналогичное решение введении моратория на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории области.

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