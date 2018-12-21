Украина отправит всех воров в законе на родину, — Аброськин

Украина

Из Украины принудительно выдворили гражданина Грузии с уголовным прозвищем «Арчи», который последние три года отбывал наказание в исправительном учреждении за совершение разбойных нападений в Ровенской области. Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

«Сотрудниками Управления стратегических расследований ГУНП в Хмельницкой области по решению суда принудительно из нашей страны был выдворен только что освобожденный 20.12.2018 года из Шепетовской исправительной колонии уголовный авторитет, 1978 г. р., гражданин Грузии, с уголовной кличкой «Арчи» — написал Аброськин.

Также в сообщении уточняется, что в течение трех недель незаконного пребывания в Киеве Нукри Гальский налаживал связи и планировал стать куратором деятельности оптовых рынков и организованных групп квартирных воров. За это время злоумышленник постоянно поддерживал связь и встречался с представителями преступной среды высшего звена на так называемых «сходках» криминальных авторитетов.

В подобных случаях правоохранители намерены действовать жестко.

«Сегодня пошел первый, а в новом году все иностранные преступники-„туристы“ после освобождения будут ехать в свои страны. Мы в этом им будем очень помогать», — пишет Аброськин.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в РФ друг Шишкана ответит за «раскоронацию» в колонии «вора в законе».

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