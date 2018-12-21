- 6:32 Уставшие глаза, но держится молодцом: еще один украинский моряк назвал себя военнопленным
- 5:56 Папа Римский призвал украинцев быть готовыми к сюрпризам от Бога на Рождество
- 4:52 Жестокая медицина: в РФ врач насиловал девушек, пока они были под наркозом
- 3:25 Морская база на Азовском море: Полторак назвал приоритетные задачи ВМС в следующем году
- 3:17 Мне не стыдно: Мадонна показала свои «обнаженные» фото в 19 лет
- 2:56 Ограбление по-киевски: мужчина с игрушечным пистолетом вынес из кассы на Оболони 4 тысячи
- 2:25 Имею право: глава Пентагона прокомментировал свою отставку
- 1:18 Смертельное ДТП на Курбаса в Киеве: малолитрожка пошла на таран маршрутного автобуса
- 0:27 Украина отправит всех воров в законе на родину, — Аброськин
- 23:45 Тревожное Рождество: в связи с угрозой теракта спецслужбы взяли под контроль аэропорты Германии
Мне не стыдно: Мадонна показала свои «обнаженные» фото в 19 лет
Известная певица Мадонна, казалось, уже ничем не сможет удивить своих поклонников — артистка знаменита тем, что всегда любила эпатировать публику. В то же время интерес публики вызвали архивные фото, которые звезда опубликовала на своей странице в Instagram.
По словам Мадонны, ей тогда было 19 лет, она жила в Нью-Йорке, была студенткой школы танцев Марты Грэм и подрабатывала натурщицей в художественных школах, оплачивая таким образом аренду квартиры, уроки рисования и фотографии.
Впоследствии многие из этих фотографий были проданы Playboy и Penthouse, когда Мадонна стала знаменитой.
«Фотографы эксплуатировали меня, а общество пыталось осудить за обнаженные фото. В интервью прессе я тогда сказала: „Мне не стыдно“, и это попало в заголовки новостей. И это превратилось в сотрудничество с Уорхолом и Харингом! Я являюсь счастливой обладательницей четырех таких картин. Их я получила позже, в качестве свадебного подарка. Вы не можете остановить Искусство, пытаясь опозорить его. Творчество всегда побеждает», — написала звезда.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», британской прессе стали известны подробности вечеринки, которую устроила американская поп-звезда Мадонна в Марокко в честь своего 60-летия. В частности, празднование дня рождения, который певица отмечает 16 августа, продлилось три дня. Мадонна арендовала в Марракеше весь старинный отель Riad El Fenn, номер в котором стоит от 400 долларов в сутки.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..
Ветер: 2 м/с Ю-3
Давление: 754 мм