Политика

Санкции с Азарова сняли, но деньги ему не вернут

Активы бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова в Украине и заграницей по-прежнему арестованы, несмотря на решение суда ЕС об аннулировании прошлых санкций, примененных к экс-премьеру. Об этом написал в Facebook спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

По его словам, практически все выявленные активы Азарова арестованы по разным уголовным делам как в Украине, так и за границей.

«Арест упомянутых активов продлится независимо от действия административных санкций ЕС и Швейцарии», — написал Лысенко. Он отметил, что эти активы «могут быть возвращены в Украину» только после вступления в силу решений суда.

Как писали «ФАКТЫ», бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, который живет в России, добился отмены санкций, наложенных на него Советом ЕС.

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