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Украина

Красный Крест потребовал от Кремля предоставить доступ к украинским морякам

8:46 21 декабря 2018   56
Людмила Денисова
Инф. «ФАКТОВ»

Представители Международного комитета Красного Креста направили запрос в Россию о получении доступа к украинским морякам. Об этом в Facebook написала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«После получения разрешения от РФ и согласия самих военнопленных моряков, они смогут посетить их. По результатам такого визита представители МККК смогут конфиденциально проинформировать родственников о состоянии здоровья моряков и условиях их содержания», — написала она.

Денисова также сообщила, что глава делегации Международного Красного Креста в Украине Алан Эшлиманн пообещал проинформировать о ходе ситуации.

Как писали «ФАКТЫ», 25 ноября 2018 года российские военные напали на украинские корабли вблизи Керченского пролива и захватили в плен 24 украинских моряка. Как сообщили в ВСУ, в настоящее время отсутствуют сведения о реальном состоянии здоровья захваченных Россией украинских моряков.

Отмечается, что диагноз раненых вообще не указывается, и, очевидно, имеет место попытка затянуть время, чтобы скрыть улики. Помимо этого, независимых врачей к пленным не пускают, поэтому невозможно определить их реальное состояние здоровья.

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