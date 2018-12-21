Украина

Неизвестные украинцы расклеили патриотические плакаты в трех оккупированных Россией городах Донбасса. Плакатами оклеили административные здания, остановки общественного транспорта, магазины, двери подъездов жилых домов в Донецке (микрорайоны Донской, Щетинина, Раздольное), Моспино, а также в поселке городского типа Новый Свет (на Старобешевской ТЭС). Ранее сообщалось, что патриотические листовки в оккупированном Луганске расклеили к Дню Вооруженных сил Украины 6 декабря.

Об этом сообщил в соцсетях дончанин Виталий Овчаренко. «И что самое героическое: наклейки появились на дверях общаги Старобешевского ПТУ, где проживают российские солдаты оккупационных сил РФ. Сразу скажу: все делалось неподготовленными людьми. За что им большое спасибо. Слава героям украинского Донбасса», — так прокомментировал патриотическую акцию автор сообщения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Донецке и в центре Макеевки жители оккупированных территорий расклеили сине-желтые постеры ко Дню защитника Украины.

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