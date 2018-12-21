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«Ты должен мне 20 тысяч»: форвард «МЮ» выиграл пари у одноклубника, предсказав уход Моуриньо
Чилийский форвард английского «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес выиграл спор у своего аргентинского одноклубника Маркоса Рохо (чилиец на фото слева). Как утверждает The Sun, спор заключался в том, уволят ли Жозе Моуринью с поста главного тренера команды.
Во вторник, 18 декабря, как только стало известно об увольнении португальского специалиста, Санчес написал в командном чате: «Говорил вам, что так и будет! Нужно было только подождать. Рохо, ты должен мне 20 тысяч».
Теперь Рохо должен Санчесу 20 тысяч фунтов стерлингов (около 22 тысяч евро) — это меньше, чем 1/25 часть недельной зарплаты чилийского нападающего (558 тысяч евро).
Как известно, Моуриньо возглавил «Манчестер Юнайтед» летом 2016-го и за два с половиной года выиграл с командой три трофея. На данный момент «МЮ» занимает в чемпионате Англии шестое место после 17 туров, отставая от зоны Лиги чемпионов на 11 очков.
Исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» назначен бывший игрок команды норвежец Уле Гуннар Сульшер (именно он в знаменитом финале Лиги чемпионов-1999 забил на 93-й минуте победный мяч в ворота «Баварии»). В его штаб вошли Майкл Фелан, Майкл Кэррик и Киран МакКенна. В 2014 году Сульшер возглавлял «Кардифф», с которым вылетел во второй дивизион.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Манчестер Юнайтед» уволил Моуриньо и заплатит тренеру огромную неустойку.
Фото Getty Images
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