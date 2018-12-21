Родные "украинского диверсанта" Дудки заявили о его предынсультном состоянии

Украина

Украинец Владимир Дудка, которого оккупанты в Крыму огульно обвинили в подготовке диверсий на полуострове, находится в предынсультном состоянии. У политузника резко подскочило давление — до 155 на 100.

Как сообщают «Крым.Реалии», об этом сообщил сын Владимира Дудки Илья Каверник. «Мне удалось посетить отца в СИЗО и передать ему лекарства. Оказалось, что у него снова высокое давление 155 на 100. Есть уже гипертонический криз, то есть в любой момент у него может произойти инсульт», — отметил он.

В беседе с сыном политузник сказал, что уверен в обвинительном приговоре и добавил, что обязательно подаст апелляцию. «У него теплится все же надежда на обмен, но все меньше и меньше», — добавил Илья Каверник.

Напомним, что Владимира Дудку задержали еще 9 ноября 2016 в Севастополе вместе с сотрудниками крымского аналитического центра «Номос» Дмитрием Штыбликовым и Алексеем Бессарабовым. Оккупанты обвиняют крымчан в подготовке диверсий по заказу украинской разведки.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинский омбудсмен Людмила Денисова заявляла, что Владимир Дудка в СИЗО подвергался пыткам электрическим током — так тюремщики выбили из него признательные показания.



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