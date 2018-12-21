Украина

Украинская разведка сообщила о серьезных потерях у боевиков на Донбассе

На Донбассе бойцы Объединенных сил уничтожили шестерых оккупантов из состава вооруженных формирований Российской Федерации. Еще трое боевиков были ранены. Ранее разведка сообщила, что российско-оккупационное командование перебросило на оккупированные территории Донбасса подразделение снайперов, которое укомплектовано исключительно лицами чеченской национальности.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил. Сообщается, что за минувшие сутки противник восемь раз открывал огонь по позициям украинских бойцов, в том числе четыре раза — из крупнокалиберного вооружения.

Из минометов калибра 82 мм были обстреляны позиции ООС в районе населенного пункта Луганское (Донецкое направление) и дважды — в районе населенного пункта Гнутово (Мариупольское направление), а из минометов калибра 120 мм — опорные пункты в районе населенного пункта Водяное (Мариупольское направление). В ходе боев был ранен один украинский воин.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», боевики применили снаряды 122-мм калибра при обстреле села Трехизбенка Новоайдаровского района Луганской области, а из противотанковго гранатомета били по поселку городского типа Зайцево Бахмутского района Донецкой области

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