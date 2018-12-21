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Украина

Украинская разведка сообщила о серьезных потерях у боевиков на Донбассе

10:34 21 декабря 2018   322
Груз «200»
Инф. «ФАКТОВ»

На Донбассе бойцы Объединенных сил уничтожили шестерых оккупантов из состава вооруженных формирований Российской Федерации. Еще трое боевиков были ранены. Ранее разведка сообщила, что российско-оккупационное командование перебросило на оккупированные территории Донбасса подразделение снайперов, которое укомплектовано исключительно лицами чеченской национальности.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил. Сообщается, что за минувшие сутки противник восемь раз открывал огонь по позициям украинских бойцов, в том числе четыре раза — из крупнокалиберного вооружения.

Из минометов калибра 82 мм были обстреляны позиции ООС в районе населенного пункта Луганское (Донецкое направление) и дважды — в районе населенного пункта Гнутово (Мариупольское направление), а из минометов калибра 120 мм — опорные пункты в районе населенного пункта Водяное (Мариупольское направление). В ходе боев был ранен один украинский воин.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», боевики применили снаряды 122-мм калибра при обстреле села Трехизбенка Новоайдаровского района Луганской области, а из противотанковго гранатомета били по поселку городского типа Зайцево Бахмутского района Донецкой области

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