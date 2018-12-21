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Деньги

Международные резервы Украины превысили 20 млрд долларов

11:17 21 декабря 2018   25
НБУ
Инф. «ФАКТОВ»

После того, как Украина получила 1,4 млрд долларов (первый транш по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом SBA), международные резервы в стране выросли до 20,1 млрд долларов. Это пятилетний максимум — последний раз такой уровень международных резервов был зафиксирован в январе 2014 года.

Как сообщают в Нацбанке Украины, новая программа SBA (Stand-By Arrangement) предусматривает предоставление Украине финансирования на общую сумму порядка 3,9 млрд долларов. Среди целей программы, в частности, снижение уровня инфляции с сохранением гибкого обменного курса, укрепление финансового сектора, структурные реформы в сфере налогового администрирования, приватизации и государственного управления.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в меморандуме между Украиной и МВФ указано, что украинские власти взяли на себя обязательство ограничить рост зарплат госслужащим в 2019 году в рамках консолидации бюджетных расходов на безопасность и инфраструктуру.

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