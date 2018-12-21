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В 2019 году повышения зарплат украинским госслужащим не будет, — меморандум с МВФ
Власти Украины обязались ограничить рост зарплат госслужащим в 2019 году в рамках консолидации бюджетных расходов на безопасность и инфраструктуру. Об этом говорится в меморандуме между Украиной и МВФ.
«Для создания достаточного фискального пространства для расходов, связанных с безопасностью, и необходимых инвестиций в инфраструктуру, заработная плата государственных служащих будет оставаться на уровне 2018», — говорится в меморандуме, передает Экономическая правда.
Так, сообщается, что средний рост заработной платы работников бюджетного сектора в 2019 году будет ограничен 9,4 процентами, тогда как минимальную месячную заработную плату поднимут на 12% до 4173 грн.
«Таким образом, пенсионные выплаты, в том числе для военных и по другим специальным пенсионным программам, будут увеличены в среднем на 8,5 процента, в соответствии с принятым в 2017 году законом о пенсионной реформе», — говорится в тексте.
Как писали «ФАКТЫ», ранее сообщалось о том, что в Украине будут повышены зарплаты ряда категорий специалистов. В первую очередь на повышение окладов могут рассчитывать педагоги. Оплата труда научно-педагогических работников с 1 января 2019 года повысится на 20%.
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