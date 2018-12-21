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Украина

Зимнее солнцестояние 2018: что нельзя делать в этот день

11:19 21 декабря 2018   188
День зимнего солнцестояния
Инф. «ФАКТОВ»

На 22 декабря приходится так называемый день зимнего солнцестояния, когда световой день — самый короткий в году.

Издревле у многих народов с этой датой были связаны разные поверья, приметы и обычаи. День зимнего солнцестояния предки украинцев считали магическим и совершали различные ритуалы, чтобы отпугнуть злых духов и привлечь удачу.

Так, считалось, что стоит провести генеральную уборку в своем жилище и выбросить все ненужные вещи, чтобы впустить больше чистой энергии в свою жизнь. Очиститься нужно и духовно — от различных грязных мыслей. Для этого можно помолиться Богу или заняться медитацией.

Рекомендуют накануне, 21 декабря, при закате солнца написать все плохое, что угнетает человека, на бумаге и сжечь ее. Также в этот день принято загадывать желания и гадать.

День зимнего солнцестояния лучше провести дома в кругу семьи. Желательно не оставаться в одиночестве, иначе весь последующий год будете чувствовать себя никому не нужным.

Также наши предки всегда стремились закончить все свои дела к этому дню и рассчитаться с долгами. Не рекомендуется в этот день ввязываться в конфликты, иначе тьма поглотит вашу энергию.

Как писали «ФАКТЫ», день летнего солнцестояния, который припадает на 21 июня, также богат на разные приметы и поверья.

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