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Шоу-бизнес

Воспитательница детского сада взорвала мощным украинским рэпом: в сети обсуждают новый клип (видео)

9:24 21 декабря 2018   442
Алена Савраненко
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Бывшая воспитательница детского сада из Барышевки Киевской области Алена Савраненко стала звездой YouTube, выпустив клип «Рыбки» и удивив мощным украинским рэпом. Ролик стремительно стал популярным в сети и вошел в номинацию «Лучший хип-хоп хит» музыкальной премии YUNA. Девушка сняла уже четвертую достаточно эпатажную работу, в которой высмеивает современную жизнь.

Алена уволилась из детского сада и отправилась покорять столицу. Об этом она заявила в новом клипе «Залишаю свій дім». За первые несколько часов видео собрало более 40 тысяч просмотров в сети.

Новоиспеченная певица говорит, что секрет ее популярности прост, ведь она ничего не придумывает, а показывает реальную жизнь.

В новом видео Алена показывает личную правдивую историю — она прощается с родителями, Барышевкой и отправляется покорять столицу. В Киеве Alyona Alyona планирует развиваться как хип-хоп исполнитель.

Напомним, Алене Савраненко 27 лет, она работала воспитательницей в детском саду в Барышевке. По образованию она — педагог-психолог. Рэпом увлекается последние15 лет.

Ранее она выпустила дебютный клип «Рыбки», который буквально взорвал сеть. В ролике исполнительница с пышными формами, в розовом купальнике, разбрасывается пачками купюр, высмеивает шикарный и беззаботный образ жизни звезд шоу-бизнеса, а также бессмысленность их текстов. Ее песня состоит практически из одного слова «рыбки». Менее чем за сутки клип набрал 80 тысяч просмотров в YouTube и получил восторженные отзывов зрителей. Режиссером клипа стал 19-летний рэпер и контент-мейкер Delta Arthur.

Ранее «ФАКТЫ» писали о самых популярных видео в YouTube 2018 года.

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Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.

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