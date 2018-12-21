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Бриллианты, Versace и молокоотсосы: голливудская звезда снялась в необычном образе (фото)

12:54 21 декабря 2018   129
Рэйчел Макадамс
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

40-летняя канадская актриса Рэйчел Макадамс, известная по картине Гая Ричи «Шерлок Холмс», а также по фильмам «Полночь в Париже», «Дрянные девчонки», «Незваные гости», снялась в необычном образе для журнала Girls.Girls.Girls.

На одном из фото кинозвезда позирует в накинутом на плече жакете от Versace, бриллиантах от Bulgari и молокоотсосах на груди. Съемки велись в октябре — через шесть месяцев после того, как Рэйчел родила своего первенца. «Она еще кормила грудью. И в перерывах сцеживала молоко. Мы все еще спорим, кому из нас двоих пришла в голову идея сделать такой кадр… Я все еще уверена, что это ее мысль. Кормление грудью — самая естественная вещь в мире. И я не понимаю, почему кого-то это может возмущать или пугать», — рассказала фотограф и основатель издания Клэр Ротштейн в Instagram.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», Наоми Кэмпбелл снялась топлес в рекламной фотосессии.

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