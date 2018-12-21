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В оккупированном Симферополе упал беспилотник с украинскими листовками (видео)
В оккупированном Крыму упал беспилотник с прикрепленными к нему листовками цвета украинского флага. Об этом в Facebook сообщил спецкор «Новой газеты» Антон Наумлюк.
Дрон упал на улице Февральской в Симферополе. Место происшествия сразу оцепила полиция, на месте работали кинологи.
По предположению журналиста, БПЛА летел в центр города, но, очевидно, запутался в ветвях деревьев.
«Весной уже были случаи, когда беспилотники с украинской символикой и прикрепленной колонкой, из которой играл гимн Украины, летали над Симферополем», — пишет Наумлюк.
По информации очевидцев в соцсетях, на желто-голубых листовках было приветствие «Слава Украине!».
Как сообщали «ФАКТЫ», неизвестные украинцы расклеили патриотические плакаты в трех оккупированных Россией городах Донбасса. Плакатами оклеили административные здания, остановки общественного транспорта, магазины, двери подъездов жилых домов в Донецке (микрорайоны Донской, Щетинина, Раздольное), Моспино, а также в поселке городского типа Новый Свет (на Старобешевской ТЭС).
Также сообщалось, что патриотические листовки в оккупированном Луганске расклеили к Дню Вооруженных сил Украины 6 декабря.
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