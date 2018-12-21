Украина

С 1 января в аэропортах Украины перестанут оформлять визы: что это значит

С 1 января 2019 года в международных аэропортах Украины прекратят оформлять украинские визы иностранцам. Вместе с тем расширится функционал электронной визы, оформление которой будет стоить 85 долларов. Ранее сообщалось, что с лета этого года Канада начала осуществлять сбор биометрических данных граждан Украины, желающих получить канадскую визу.

Об этом в интервью «Левому берегу» сообщил Государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц. По его словам, во внешнеполитическом ведомстве признали, что оформление виз в аэропортах — трудозатратная и не эффективная методика. Дело в том, что часть иностранцев не владеет английским языком, а у части нет банковской карты, которой можно оплатить консульский сбор.

Андрей Заяц сообщил, что эта проблема будет решаться за счет расширения функционала электронной визы — увеличится количество государств, граждане которых смогут получать такой разрешительный документ, а также расширится перечень оснований для ее выдачи.

«Сейчас основанием (для получения е-визы) является только туристическая или деловая поездка. С 1 января к этому добавляются также лечение, частные поездки для посещения родственников. Добавляются визы для журналистов», — отметил он и добавил, что е-виза перекроет почти все не иммиграционные типы поездок.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», правительство Украины одобрило соглашение о взаимной отмене визовых требований и пересечении гражданами Украины и Грузии совместной границы по ID-картам. Ранее такое соглашение было заключено с Турцией.

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