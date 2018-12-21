Полезно знать: 10 продуктов, которые очищают организм от токсинов

Здоровье

Многие из нас мчатся по жизни, не успевая думать о здоровье. Да еще едим на ходу не очень здоровую пищу. В результате органы и системы дают сбой. А ведь есть простые и доступные продукты, помогающие очистить организм от токсинов. Об их полезных свойствах надо знать.

Свекла богата железом, кальцием и антиоксидантом бетаином (растительный пигмент, придающий овощу характерный красный цвет). Бетаин восстанавливает клетки печени, избавляя организм от токсинов. Лучше готовить свеклу на пару, запекать или отваривать с кожурой, чтобы сохранить все питательные вещества. Свежий корнеплод используют для приготовления оздоровительных смузи, добавляют в салаты.

Морковь содержит много бета-каротина, витамина А и является одним из самых мощных очищающих овощей. Она помогает работе сердечно-сосудистой системы и улучшает состояние иммунитета. Если в течение одного-двух дней не есть обработанную пищу, а налегать на морковь, другие сырые овощи и пить свежие овощные соки, это позволит вывести токсины. Но тем, у кого есть заболевания поджелудочной железы, сыроедение не показано. Также пейте зеленый чай: он содержит много антиоксидантов и кофеин, который обладает тонизирующим и мочегонным эффектом.

Огурцы служат естественным мочегонным средством, позволяя организму вымывать токсины из крови и кишечника. Также они снижают газообразование и избавляют от задержки жидкости.

Лук и чеснок содержат флавоноиды, способствующие выработке глутатиона — одного из самых мощных антиоксидантов. Эти овощи помогают печени вырабатывать детоксикационные ферменты. Также лук и чеснок существенно облегчают работу печени благодаря своим антибактериальным, антипаразитарным и общеукрепительным свойствам. Домашний паштет из запеченного чеснока в сочетании с зерновым хлебом является отличной очищающей закуской.

Зелень темного цвета эффективно очищает пищеварительный тракт за счет содержащегося в ней хлорофилла. Этот растительный пигмент способен нейтрализовывать токсины и другие свободные радикалы, выводит из организма скопившиеся тяжелые металлы. Хлорофилл обладает противовоспалительными свойствами и ощелачивает организм.

Цитрусовые богаты витамином С и антиоксидантами, активизируют ферменты печени. Они делают токсины водорастворимыми и очищают кишечник. Очень полезно начинать утро, выпивая натощак стакан теплой воды с соком лимона или лайма, в которую можно добавить щепотку морской соли, немного меда или кленового сиропа. Это поможет зарядиться энергией, улучшить работу кишечника и состояние кожи.

Миндаль, грецкие орехи, семена льна и семечки подсолнуха употребляйте ежедневно, но понемногу. Миндаль позволяет избавиться от жировых отложений вокруг печени. В грецком орехе содержится много аргинина — аминокислоты, помогающей печени очищать организм от аммиака, он также полезен для работы мозга. Молотое льняное семя богато клетчаткой, выводящей токсины из кишечника. К тому же клетчатка снижает аппетит и способствует похудению. А семечки подсолнечника содержат магний — минерал, регулирующий артериальное давление, сердечный ритм и ускоряющий липолиз (процесс расщепления жира).

В йогурте много пробиотиков, которые помогают полезным бактериям укреплять естественную микрофлору, способствуют пищеварению и улучшают иммунную реакцию организма. Лучше предпочесть натуральные йогурты, не содержащие сахара и других добавок.

Имбирь нормализует работу кишечника и выводит из организма токсины. Он улучшает выработку желудочного сока, который, в свою очередь, убивает паразитов и защищает организм от инфекций. Имбирь стимулирует пищеварительную систему, ускоряет метаболизм и помогает функционированию печени. Очень хорош имбирный чай с медом и лимоном.

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