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Украина

Появилось яркое видео с первыми французскими вертолетами Airbus для Украины

13:37 21 декабря 2018   293
Вертолеты Airbus
Инф. «ФАКТОВ»

В сети появилось яркое видео, демонстрирующее французские вертолеты Airbus, которые прибыли в Украину.

Как писали «ФАКТЫ», 21 декабря в аэропорту «Борисполь» приземлились два вертолета Airbus (совместное производство Германии и Франции), которые будут использоваться для нужд Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Госпогранслужбы и Национальной гвардии.

Президент Украины Петр Порошенко также принял участие в церемонии передачи вертолетов Airbus. Он сообщил, что с момента обсуждения такого варианта сотрудничества с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, прошло совсем немного времени, и первые два из 55 вертолетов уже в Украине.

Вскоре в Украину прибудут также военные вертолеты Airbus. Эта версия вертолета предназначена для ведения спасработ и разведки в Азово-Черноморском бассейне, где Украина должна быть готова к любому развитию событий, а также в горных районах.

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