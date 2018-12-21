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Мир

В Сербии поезд переехал автобус с детьми: пять погибших, десятки раненых

14:30 21 декабря 2018   213
ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

На юге Сербии 21 декабря поезд протаранил автобус на железнодорожном переезде Дони-Меджурово у города Ниш. После столкновения поезда с автобусом от сильного удара вагон сошел с рельсов, а автобус разлетелся надвое.

В результате столкновения поезда с пассажирским автобусом погибли 5 человек, еще 30 человек получили травмы, сообщает Европейская правда со ссылкой на B92.

Среди погибших есть ребенок. Госпитализированы 30 пострадавших, 10−12 из них находятся в тяжелом состоянии. Пять пострадавших сейчас в операционных. Среди пострадавших 10 детей.

Автобус перевозил детей в среднюю школу. Все пострадавшие были пассажирами автобуса, никто из пассажиров поезда не пострадал.

Как писали «ФАКТЫ», 21 декабря в Украине произошло два ДТП с участием пассажирского транспорта. Так, 21 декабря в Одесской области на автодороге Киев — Одесса из-за гололеда и тумана произошло ДТП с участием более десяти автомобилей, включая пассажирский автобус.

А под Киевом на автодороге Киев — Обухов около села Плюты утром 21 декабря, перевернулась маршрутка, в салоне которой находилось 30 пассажиров. Восемь человек с травмами разной степени тяжести госпитализированы.

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