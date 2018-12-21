Мужчины не хотят секса: звезда российских сериалов озадачила сеть неожиданным постом

Шоу-бизнес

Известная российская актриса, звезда сериала «Сладкая жизнь» Мария Шумакова, поразмышляла на тему, почему современные мужчины избегают женщин и не хотят секса. У ее закомплексованной полноватой героини секса было больше, чем у многих красивых, стройных и успешных женщин в реальной жизни.

В Instagram Мария удивляется, почему мужчины стали боятся и даже избегать секса. К таким выводам сексапильная актриса пришла после совета с подругами.

«Замужние, свободные женщины остаются без услады. Мужчины устают, стрессуют, просто не перезванивают, а женщины продолжают ходить на образовательные лекции и заниматься карьерой», — сетует Мария и спрашивает у мужчин: в чем причина? Подписчики в комментариях пишут, что женщины все чаще демонстрируют свои формы в сети из-за нехватки мужского внимания.

Напомним, Мария Шумакова стала известной после роли в сериале «Сладкая жизнь», в котором идет речь об отношениях мужчин и женщин, изменах, любви и сексе. Актриса сыграла роль 35-летней закомплексованной замужней женщины с лишним весом. Для этой работы стройной Марии пришлось набрать 15 килограммов. После окончания съемок актриса села на диету и отправилась в спортзал и довольно быстро пришла в форму. Хотя, худышкой ее не назовешь. Свою фигуру она довольно часто демонстрирует в сети.

Девушка с выдающимся бюстом дважды входила в рейтинг самых сексуальных женщин мужского журнала «Максим».

.Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что украинская певица Тина Кароль показала фигуру в прозрачном халатике и корсете.

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