Украина

Чиновника Киевской облгосадминистрации заподозрили в многомиллионной афере с деньгами ЕС для переселенцев

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) завершили досудебное расследование по подозрению начальника Службы по делам детей и семьи Киевской областной государственной администрации в совершении уголовного правонарушения — нецелевого использования средств Евросоюза, выделенных на размещение и расселение внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

По данным следствия, представительство ЕС в Украине предоставило на реализацию указанных мероприятий грант в сумме более 1,85 млн евро. На эти средства Служба по делам детей и семьи областной администрации должна была обустроить жилье для внутренне перемещенных семей с детьми в Киевской области.

В то же время чиновник направил грантовые средства в ремонт объекта недвижимости, находящегося в частной собственности.

Нарушение вскрылось в октябре 2016 года, когда по материалам Департамента защиты экономики Национальной полиции Бориспольская местная прокуратура начала расследование. В декабре 2017 года чиновнику сообщили о подозрении. После этого, когда дело было передано уже в НАБУ, детективы инициировали проведение инвентаризации активов Службы по делам детей и семьи Киевской облгосадминистрации и приняли меры, которые позволили возместить убытки на общую сумму более 7 млн гривен путем возвращения имущества в коммунальную/государственную собственность.

Напомним, в правительстве Украины констатировали резкое снижение количества переселенцев, готовых вернуться домой после деоккупации Донбасса и Крыма.

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