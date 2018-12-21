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Как похудеть к Новому году без вреда для здоровья
До волшебной новогодней ночи остались считаные дни, и многие люди отчаянно пытаются сбросить несколько лишних килограммов.
— Садиться на экспресс-диеты, обещающие избавление от трех-четырех кило за пять-семь дней, не стоит, — предостерегает гастроэнтеролог Киевской клинической больницы на железнодорожном транспорте № 2 Людмила Федорченко. - Праздники закончатся быстро, а «поломанное» пищеварение придется восстанавливать еще долго. Лучше за пять-семь дней до праздника существенно уменьшить привычную порцию пищи: за один раз следует съедать не больше объема стакана. Также полезно исключить или хотя бы ограничить употребление сладостей, изделий из муки высшего сорта.
Важно выбирать правильные продукты. Грейпфрут и ананас ускоряют обмен жиров. Овощи, богатые клетчаткой и пищевыми волокнами, обладают отрицательной калорийностью: на переваривание баклажанов, капусты, сельдерея организм затрачивает гораздо больше энергии, чем получает с пищей. У тех, кто употребляет авокадо, уменьшается уровень холестерина.
Еще одна хорошая привычка — считать и записывать калории. Кофе с печеньем, третью за день мандаринку мы не воспринимаем как нормальный прием пищи, а в результате — к вечеру набегает 200, а то и больше килокалорий. Хочется перекусить? Съешьте пару грецких орехов или выпейте стакан натурального йогурта.
Подробнее о том, как правильно питаться, и не только перед праздником, читайте в прямой линии «ФАКТОВ».
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали об оригинальных блюдах для новогоднего стола. По мнению победителя шоу «МастерШеф» Евгения Клопотенко, который поделился с нами своими рецептами, каждый раз к празднику нужно готовить что-нибудь новенькое и необычное.
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