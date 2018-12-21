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Не только суд, таможня и валюта: Россия и Беларусь создают единую законодательную базу
В России завершают подготовку проекта Концепции сближения законодательств России и Беларуси. Об этом на 55-ой сессии Парламентского Собрания (ПС) Союза Беларуси и России, которая открылась в Москве в пятницу, 21 декабря, сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Напомним, в конце прошлой недели в Бресте премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о планах РФ по дальнейшему развитию Союзного государства с участием Беларуси. Медведев заявил, что Россия готова к созданию единых эмиссионного центра, таможенной службы, суда и счетной палаты.
«Создание единого правового пространства — это путь к обеспечению равных условий для работы компаний и предприятий наших стран на всей территории Союзного государства», — цитирует слова Володина белорусский «Интерфакс».
По словам, Володина, на основе Концепции необходимо будет разработать «дорожную карту» по гармонизации законодательства.
«Формирование единого правового пространства — необходимое условие для активизации экономического сотрудничества, повышения эффективности реализации совместных проектов и программ в рамках Союзного государства. Это обсуждали на Пятом Форуме регионов Беларуси и России президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко», — сказал Володин
Он также сообщил, что в субботу, 22 декабря, в рамках «правительственного часа» будет обсуждаться возможность отмены роуминга на территории Союзного государства.
Союзное государство — это надгосударственное образование, включающее в себя Россию и Беларусь, с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в среду, 19 декабря, президент России Владимир Путин подписал документ, в которым говорится об одобрении военной доктрины Союзного государства России и Беларуси. Доктрина представлена российским правительством.
Также сообщалось, что известный российский писатель и публицист Дмитрий Быков высказал мнение, что главой Союзного государства, так усиленно продвигаемого Москвой, может стать не Путин, а президент Беларуси Лукашенко.
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