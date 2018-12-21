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Дан Балан рассказал, как будет вести своих подопечных к победе на «Голосі країни»
На этой неделе начались съемки слепых прослушиваний девятого сезона вокального проекта «Голос країни», тренерами которого стали шоумен Потап, певица Тина Кароль, мультиартист MONATIK и певец международного уровня, номинант «Grammy», Dan Balan. Известные артисты уже успели поделиться первыми впечатлениями и эмоциями от участников кастинга.
Для зарубежного исполнителя это первый опыт участия в вокальном проекте в качестве тренера. Дан Балан признался, что ему пришлось непросто, однако у него есть свой рецепт, как рассмотреть талант и привести участника к победе.
«Я сочиняю музыку, продюсирую, пою. И когда мне поступило это предложение, я это принял как челлендж и сказал себе: „Нужно попробовать“. Признаюсь, первый день был сложным, это же совсем другая кухня для артиста», — признался музыкант.
Певец рассказал, что ему удалось собрать международную команду с участниками из разных стран. Дан Балан искал голос, который сияет, пусть даже не является идеальным. Артист называет залогом успеха — быть в гармонии с собой.
«Поэтому я буду искать эту гармонию, чтобы мотивировать участника и, чтобы он сиял еще ярче, а его пение цепляло каждого», — признался Дан Балан. А также рассказал, что будет максимально требовательным к своим подопечным. «Пушистым я точно не буду», — рассказал Дан Балан.
В этом сезоне команда «Голосу країни» прослушала более 10 000 вокалистов, 100 из которых попали на слепые прослушивания. Один из них и станет победителем сезона. В девятом «Голосе» появились новшества, подогревающее конкуренцию между тренерами: кнопка «Блок», которая позволяет тренерам один раз за сезон заблокировать одного из соперников.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Тина Кароль показала свою фигуру в прозрачном халатике и корсете, а Дмитрий Монатик выпустил новую песню.
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