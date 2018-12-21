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Шоу-бизнес

Дан Балан рассказал, как будет вести своих подопечных к победе на «Голосі країни»

18:41 21 декабря 2018   50
Дан Балан
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

На этой неделе начались съемки слепых прослушиваний девятого сезона вокального проекта «Голос країни», тренерами которого стали шоумен Потап, певица Тина Кароль, мультиартист MONATIK и певец международного уровня, номинант «Grammy», Dan Balan. Известные артисты уже успели поделиться первыми впечатлениями и эмоциями от участников кастинга.

Для зарубежного исполнителя это первый опыт участия в вокальном проекте в качестве тренера. Дан Балан признался, что ему пришлось непросто, однако у него есть свой рецепт, как рассмотреть талант и привести участника к победе.

«Я сочиняю музыку, продюсирую, пою. И когда мне поступило это предложение, я это принял как челлендж и сказал себе: „Нужно попробовать“. Признаюсь, первый день был сложным, это же совсем другая кухня для артиста», — признался музыкант.

Певец рассказал, что ему удалось собрать международную команду с участниками из разных стран. Дан Балан искал голос, который сияет, пусть даже не является идеальным. Артист называет залогом успеха — быть в гармонии с собой.

«Поэтому я буду искать эту гармонию, чтобы мотивировать участника и, чтобы он сиял еще ярче, а его пение цепляло каждого», — признался Дан Балан. А также рассказал, что будет максимально требовательным к своим подопечным. «Пушистым я точно не буду», — рассказал Дан Балан.

В этом сезоне команда «Голосу країни» прослушала более 10 000 вокалистов, 100 из которых попали на слепые прослушивания. Один из них и станет победителем сезона. В девятом «Голосе» появились новшества, подогревающее конкуренцию между тренерами: кнопка «Блок», которая позволяет тренерам один раз за сезон заблокировать одного из соперников.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Тина Кароль показала свою фигуру в прозрачном халатике и корсете, а Дмитрий Монатик выпустил новую песню.

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