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Расстрел Евромайдана: суд вынес решение по делу снайпера, задержанного в октябре 2018 года
Киевский апелляционный суд оставил в силе решение об аресте экс-бойца спецназа «Омега» Дмитрия Хмеля, подозреваемого в убийстве активиста Евромайдана на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года.
По информации Українських Новин, адвокаты просили отпустить Хмеля под круглосуточный домашний арест.
Выступая в суде, прокурор Генпрокуратуры Янис Симонов заявил, что Хмель спрятал гильзу после выстрела, пытаясь скрыть ключевое доказательство своей вины.
По его словам, Хмель не сбежал из Украины и ходил на допросы, поскольку был уверен в невозможности следствия доказать его вину.
Однако в роковой день со снайперскими винтовками на ул. Институтской находились только двое спецназовцев «Омеги» — Хмель и его коллега.
Тем не менее для устранения всех неточностей в деле будет назначена дополнительная экспертиза.
Снайпера Нацгвардии задержали в октябре 2018 года по подозрению в убийстве активистов Евромайдана. Следствие установило, что 20 февраля 2014 года командующий Внутренних войск Станислав Шуляк направил на ул. Институтскую группу снайперов «Омега» в помощь роте «Беркут». Они разместились на территории клуба Кабинета Министров. По данным прокуратуры, в 11:28 20 февраля Хмель выстрелил из своей снайперской винтовки в безоружного митингующего за баррикадой и убил его.
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