Настоящая битва впереди: Порошенко прокомментировал продление санкций ЕС против России

Украина

Президент Украины Петр Порошенко поддержал решение Евросоюза продлить санкции в отношении России. Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

«Символично, что накануне Рождества и Нового года Совет ЕС принял решение о продлении экономических и секторальных санкций против России за агрессию в Донбассе», — указал украинский лидер.

По его словам, после встреч на полях Европейского совета он не сомневался, что «проукраинское единство в ЕС остается непреклонным».

«Однако настоящая битва еще впереди, потому что Кремль активно готовится к следующему избирательному году, а именно попытке реванша в Украине и созданию в Европе альтернативных ценностей», — добавил президент.

Также Порошенко указал, что цивилизованному миру необходимо укреплять единство и солидарность во имя мира и безопасности на европейском континенте.

Напомним, что Евросоюз продлил экономические санкции в отношении России на шесть месяцев.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Петр Порошенко сформулировал три основные цели, стоящие перед Украиной, и которые нужно достичь в течение ближайших пяти лет. По его словам, первоочередной задачей является достижение мира, однако только на основе национальных интересов Украины, а не путем капитуляции. Во-вторых, Украине предстоит преодолеть последствия экономического кризиса, который стал последствием войны и экономической блокады РФ, «обеспечив повышение уровня жизни простых людей». В-третьих, нужно достичь критериев, необходимых для вступления в ЕС и НАТО.

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