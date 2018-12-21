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Настоящая битва впереди: Порошенко прокомментировал продление санкций ЕС против России
Президент Украины Петр Порошенко поддержал решение Евросоюза продлить санкции в отношении России. Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.
«Символично, что накануне Рождества и Нового года Совет ЕС принял решение о продлении экономических и секторальных санкций против России за агрессию в Донбассе», — указал украинский лидер.
По его словам, после встреч на полях Европейского совета он не сомневался, что «проукраинское единство в ЕС остается непреклонным».
«Однако настоящая битва еще впереди, потому что Кремль активно готовится к следующему избирательному году, а именно попытке реванша в Украине и созданию в Европе альтернативных ценностей», — добавил президент.
Также Порошенко указал, что цивилизованному миру необходимо укреплять единство и солидарность во имя мира и безопасности на европейском континенте.
Напомним, что Евросоюз продлил экономические санкции в отношении России на шесть месяцев.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Петр Порошенко сформулировал три основные цели, стоящие перед Украиной, и которые нужно достичь в течение ближайших пяти лет. По его словам, первоочередной задачей является достижение мира, однако только на основе национальных интересов Украины, а не путем капитуляции. Во-вторых, Украине предстоит преодолеть последствия экономического кризиса, который стал последствием войны и экономической блокады РФ, «обеспечив повышение уровня жизни простых людей». В-третьих, нужно достичь критериев, необходимых для вступления в ЕС и НАТО.
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