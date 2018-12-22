Теряют прихожан: три прихода Винницкой епархии УПЦ МП перешли в новую церковь Украины

Украина

Три прихода Винницкой епархии Украинской православной церкви московского патриархата перешли в новую каноническую церковь Украины. Об этом сообщили в Винницкой епархии.

Отмечается, что решение о переходе приняли приход храма святой великомученицы Параскевы в селе Тютьки, приходы в селе Ровец и селе Коло-Михайловка.

«Радостно восприняли предложение перейти под юрисдикцию ПЦУ и в селе Ровец, где отец Иван Просяновский также является настоятелем. Прихожане заявили, что никогда не сомневались в своем священнике и будут рады вместе с ним в дальнейшем молиться в Украинской Церкви. Кроме этого в Винницком районе к Украинской Поместной Православной Церкви присоединилась приход селе Коло-Михайловка, где правит благочинный Винницкого района архимандрит Дорофей (Маркевич). Как известно, отец Дорофей вместе с митрополитом Симеоном был участником Объединительного Собора в Киеве», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», После получения Томоса об автокефалии Православная церковь Украины будет самоуправляемой и не будет зависеть от Константинополя. Об этом заявил митрополит Киевский и всей Украины Епифаний, выступая в эфире одного из телеканалов. Также он подчеркнул, что из благодарности за помощь в обретении автокефалии Православная церковь Украины будет духовно поддерживать отношения с матерью-церковью и Вселенским патриархом.

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