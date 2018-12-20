Политика

У УПЦ МП есть всего три месяца на переименование, потом — отмена регистрации

Если через три месяца филиал Московского патриархата в Украине, именующий себя Украинской православной церковью, не переименуется Русскую православную церковь, этот филиал потеряет регистрацию. Об этом заявил народный депутат от «Народного фронта» Сергей Высоцкий, соавтор принятого закона, которым парламент фактически обязал УПЦ МП изменить название на РПЦ.

«Министерство культуры в течение месяца должно изучить вопрос. Церквям, центры или руководители которых находятся в стране-агрессоре, дается три месяца на изменение устава. В своем названии они должны четко указать страну-агрессора. Если через три месяца они не переименуются, им аннулируют регистрацию», — сообщил он, сообщает издание «ГОРДОН».

Нардеп предполагает, что церковники Московского патриархата будут пытаться затянуть процесс. Также он отметил, что Московский патриархат утратил свою каноничность в Украине.

«Я надеюсь, что многие священнослужители московской церкви перейдут в Православную церковь Украины. Раньше они могли оставаться в УПЦ МП, исходя из ее каноничности. Но ведь сейчас она уже не канонична», — заявил он.

Как писали «ФАКТЫ», 20 декабря Верховная Рада Украины приняла закон о лишении Украинской православной церкви (Московский патриархат) ее названия. За проголосовали 240 народных депутатов.

Данный закон, в частности, ограничивает доступ священнослужителей церквей, центр которых находится на территории страны-агрессора, в части Вооруженных сил Украины и других военных формирований Украины. Теперь, церковники Московского патриархата не могут служить капелланами в украинской армии.

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