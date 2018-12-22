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Украина

Люди не живут, а выживают: появилось видео из оккупированного села на границе с Россией

5:05 22 декабря 2018   88
Сепар из-под Луганска
Инф. «ФАКТОВ»

Село Пархоменко (Макаров Яр) — крайний восток Украины, оккупированная боевиками группировки «ЛНР» территория, которая так никогда и не была освобождена ВСУ из-за нападения российских войск в августе 2014 года. Об этом идет речь в материале «Радио Свобода».

Возможно, этот факт придал жителям населенного пункта какие-то преимущества? Оказывается, совершенно нет.

К примеру, столб с надписью «Прикордонна смуга» прошит следами автоматных очередей. На окраинах — занесенные снегом траншеи, поля — заминированы. Вдоль полей — могилы.

«Зарплата маленькая. То есть, пенсия. Мы не живем, а выживаем. У нас картошка своя, цибуля, мы этим и живем. Главное — картошка», — говорит на видео местный житель.

Заброшенная автобаза, закрытый Дом культуры. Здесь по-прежнему собирают деньги на гуманитарку, просят не рубить елки и собирать деньги.

Летом на экскурсии в Пархоменко приезжают школьники — здесь работает музей гончарства. Жители села гордятся своим происхождением от запорожских казаков.

В то же время на улицах Пархоменко встретить кого-то не пенсионного возраста — редкость. Многие уезжают в Луганск на работу, еще больше едут в Россию. Но даже это не всем по карману.

«Мы практически не выезжаем в Россию — это деньги, поэтому мы там не бываем, а это деньги, поэтому обходимся здесь» — рассказывает жительница села.

В то же время ситуация с медками в населенном пункте весьма напряженная — один врач на два села.

Еще хуже ситуация в соседнем Огульчанске.

«Два дня был гололед, поэтому дочку на занятия не возили», — цговорит его жительница Наталья.

В целом ситуация в населенном пункте довольно удручающая — нет медицины, нет самых необходимых услуг, даже нет возможности обучать детей в нормальной школе. Стоило ли все это тех усилий, которым местные «царьки» пытались завоевать свою «свободу»? Ответ на вопрос должны выдать сами читатели портала.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети показали интересный сигнал с оккупированного Донбасса.

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