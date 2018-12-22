Соцсети насмешила торжественная церемония открытия корпуса Лукьяновского СИЗО (фото)

Общество

Открытие 21 декабря отремонтированного корпуса Лукьяновского СИЗО вызвало бурную реакцию в соцетях. Пользователи Facebook пишут, что открыли «с торжеством и помпой», красную ленту разрезали «золотыми» ножницами.

Отремонтированный первый корпус состоит из 25 камер и может вместить 110 заключенных. В ходе ремонта здания были обновлены инженерные сети, восстановлены бани, утеплен фасад, появилось естественное освещение камер.

На ремонт первого корпуса СИЗО было потрачено около трех миллионов гривен. Капитальный ремонт корпуса начался четыре года назад и проводился силами заключенных. Мебель и инвентарь в камерах также были проведены предприятиями пенитенциарной системы.

Второй корпус Лукьяновского изолятора пока ожидает ремонта.

Фото открытия опубликовала в Facebook Ирина Иванова. Она же оставила такой комментарий: «Ласкаво просимо: у Києві відкрили відремонтований корпус Лук'янівського СІЗО, засуджених переведуть вже до кінця року. Чувство, что мы в дурке, меня не покидает».

Многие подписчики Ивановой возмущаются, что такой пиар просто зашкаливает.

«Це уже дійсно зашкалює… Особливо дівчатка з віночками».

«А батюшка и дети со стишками были? Ну, там танцы с бубном, конкурсы разные?»

«Что и графа Дякулу не позвали? Ах да, забыл, придет время, и он тут точно поселится».

«А якщо більш нічого откривати, а похвалитися треба?»

Кто-то считает, что открывающие старались для себя.

«Я сподіваюсь, що мешканцями цього відремонтованого закладу будуть «високо поважні бариги».

«С хлебом и солью, милости просим!»

«Дай, Бог, щоб це сталося ! Які вони передбачливі!»

Многие возмущаются, что больницы, детсады, школы остаются в загоне, а в приоритете — тюрьма.

«Квартплата выше зарплаты, у детей забрали бесплатные завтраки в школе, проезд подорожал, а они, сук, открытие с лентами??? Жаль, что не траурные!!! Больницу бы лучше отремонтировали на переферии … Одни эмоции».

«Ні, щоб зробити, щоб люди жили, не порушуючи законів, так вони стрічки ріжуть, де попало… Оцих клоунів перших туди потрібно… Читав, що поліція в Швеції працює за розкладом прийому громадян один раз в неділю за відсутністю порушень закону. Ось так».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о массовых беспорядках в Лукьяновском СИЗО , которые в августе 2018 года устроили экс-бойцы батальона «Торнадо».

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