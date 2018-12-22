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29 декабря — крайний срок: украинским предпринимателям сделали важное предупреждение
Налоговые органы сделали важное предупреждение украинским предпринимателям: уплатить начисленные налоговые обязательства необходимо не позднее 29 декабря 2018 года. Это связано с тем, что последний день уплаты налогов и сборов — 30 декабря — приходится на выходной, а перенос сроков Налоговым кодексом не предусмотрен.
В последние дни бюджетного года и в первые дни января государственные органы будут работать по специальному графику. Так, система электронных платежей Национального банка Украины и органы Государственной казначейской службы 27 и 28 декабря продлят на два часа банковский день.
- 29 декабря органы казначейства будут принимать поступления в бюджеты всех уровней, а банки осуществляют платежи через СЭП только до 13.00.
- 2 января банки и органы казначейства работают без клиентов.
- 3 января банки и органы казначейства возвращаются к работе в обычном режиме.
Напомним, ранее стало известно о подготовке программы по борьбе с нетрудовыми доходами. Подсчитано, что почти треть работающего населения Украины получает теневые доходы, из-за чего бюджет регулярно недосчитывается налогов и сборов.
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