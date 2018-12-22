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Синоптик рассказал, когда в Украине начнется настоящая зима
С 15 января в Украине начнется настоящая зима: столбики термометров опустятся до минус 15−25 градусов. Резкое похолодание будет сопровождаться снегом. Продержится такая погода почти до начала марта. При этом, в феврале временами возможны морозы до минус 30. Такой прогноз озвучил «ФАКТАМ» народный синоптик Леонид Горбань.
А в ближайшие дни, по прогнозам Горбаня, стоит ожидать «температурные качели». За три дня до Нового года оттепель, которая придет 24 декабря, сменится морозами до минус 3−7 градусов, выпадет снег.
Такая погода продержится и в первые дни 2019 года. 5 января снова потеплеет.
«Так что к Рождеству снег, скорее всего, превратится в слякоть», — отмечает синоптик.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что по прогнозам другого народного синоптика Владимира Деркача, морозы, которые придут в Украину в начале третьей декады декабря, надолго не задержатся. И перед Новым годом стоит ожидать потепления. В одном многие синоптики единодушны, что нынешняя зима будет богата на температурные рекорды.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...
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