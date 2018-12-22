Мир

В Непале автобус со студентами сорвался в пропасть: более 20 погибших (фото, видео)

На западе Непала сорвался в пропасть и разбился автобус со студентами политехнического колледжа. Молодые люди в возрасте от 16 до 20 лет и их преподаватели возвращались с экскурсии в соседнее агрохозяйство.

Авария случилась вечером 21 декабря. На горной дороге водитель не справился с управлением, автобус съехал с трассы и упал с 500-метрового склона.

В результате аварии погибли 23 человека, еще 14 с травмами разной тяжести госпитализированы. Всего в автобусе находились 37 человек, в том числе 34 студента, двое преподавателей и водитель.

Горные дороги в Непале входят в число самых опасных в регионе. За неделю до аварии с автобусом в том же районе сорвался в пропасть грузовик, перевозивший людей. Тогда погибли 16 человек.

Особенно опасными высокогорные трассы Непала считаются в период с июня по сентябрь в период муссонов. Туристам советуют избегать посещения горных районов в этот период.

Фото aninews. in, geo. tv

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