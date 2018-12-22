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Порошенко подписал закон, обязывающий УПЦ МП изменить название
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который обязал Украинскую православную церковь (Московского патриархата) указывать в своем названии принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ). Об этом глава государства сообщил в Facebook.
«Люди имеют конституционное право свободного выбора вероисповедания. Изменения в закон создают лучшие условия для реализации такого права для тех, кто будет решать, к какой же православной юрисдикции относиться — то ли к новосозданной автокефальной Православной Церкви Украины, то ли к той церкви, которая настаивает на сохранении своей связи и зависимости от РПЦ», — считает Порошенко.
При этом он еще раз подчеркнул, что с вступлением в силу закона никакого ограничения конституционных прав граждан не будет.
Закон был принят Радой 20 декабря.
Напомним, «ФАКТЫ» сообщали, как отреагировали на принятие закона Верховной Радой в УПЦ МП.
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