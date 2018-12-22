В сеть выложили видео двухкилометровых заторов на украинско-словацкой границе

Украина

В сети появилось фото и видео с заблокированного пункта пропуска на границе Украины со Словакией. Как сообщил интернет-ресурс Mukachevo.net, 22 декабря на въезд в Украину образовалась двухкилометровая очередь из автомобилей.

Очередь на границе

Аналогичную ситуацию ранее зафиксировали на украинско-польской границе. В Государственной пограничной службе ситуацию объяснили тем, что на предстоящие новогодние и рождественские праздники в Украину возвращаются люди, которые длительное время находятся на заработках за рубежом.

Тем не менее пограничники задействовали все резервы и готовы организовать в пропуск по дополнительным полосам движения.

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