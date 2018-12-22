34.71 31.31 27.43
Киев: 0
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В сеть выложили видео двухкилометровых заторов на украинско-словацкой границе

20:12 22 декабря 2018   64
Очереди
Инф. «ФАКТОВ»

В сети появилось фото и видео с заблокированного пункта пропуска на границе Украины со Словакией. Как сообщил интернет-ресурс Mukachevo.net, 22 декабря на въезд в Украину образовалась двухкилометровая очередь из автомобилей.

Очередь на границе

Аналогичную ситуацию ранее зафиксировали на украинско-польской границе. В Государственной пограничной службе ситуацию объяснили тем, что на предстоящие новогодние и рождественские праздники в Украину возвращаются люди, которые длительное время находятся на заработках за рубежом.

Тем не менее пограничники задействовали все резервы и готовы организовать в пропуск по дополнительным полосам движения.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.

Киев
0

Ветер: 4 м/с  Ю-3
Давление: 740 мм

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины