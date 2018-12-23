- 8:30 Биатлон в Нове-Место: видеотрансляции мужского и женского масс-стартов на этапе Кубка мира
- 8:13 В ООН приняли важную резолюцию относительно Крыма: основные тезисы документа
- 7:44 На Индонезию обрушилось смертельное цунами: в сеть попало видео ЧП
- 7:39 Биатлон на ТВ: где смотреть онлайн мужской и женский масс-старты на этапе Кубка мира в Нове-Место
- 7:10 Еще один приход храма перешел в ПЦУ
- 0:17 Беринчик завоевал чемпионский пояс эффектным нокаутом: полное видео боя
- 0:01 Кутья и особый хлеб на столе: как католики и протестанты празднуют Рождество Христово
- 23:35 Стали известны финалисты девятого сезона "Х-фактора"
- 22:55 «МЮ» в дебютном матче Сульшера повторил достижение времен Фергюсона
- 22:44 Пьяный волынский прокурор устроил ДТП в Киеве, — СМИ
В ООН приняли важную резолюцию относительно Крыма: основные тезисы документа
Генеральная ассамблея ООН утвердила резолюцию о защите прав человека в Крыму. Важный документ был инициирован Украиной, а соавторами выступили еще 38 государств.
За резолюцию «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и Севастополь, Украина» проголосовали 65 государств ООН.
В резолюции от России требуют:
- Немедленно освободить всех украинцев, незаконно удерживаемых в Крыму и РФ;
- Признать Олега Сенцова, Владимира Балуха и Эмира-Усейна Куку политическими заключенными;
- Открыть доступ украинским представителям и независимым медикам к незаконно удерживаемым украинским гражданам в России и Крыму;
- Прекратить преследование тех, кто не признает оккупацию.
К международному сообществу авторы резолюции обращаются с призывом:
- Осудить РФ за принудительный перевод жителей Крыма в российское гражданство и привлечение к военным операциям и незаконным избирательным кампаниям;
- Обозначать в международных документах украинский полуостров как «Автономная Республика Крым» и город Севастополь (Украина), временно оккупированные Российской Федерацией".
27 государств, голосовавших против резолюции, это те страны, которые и раньше в ООН поддерживали российскую политику. В частности, «против» высказались Армения, Беларусь, Куба, Зимбабве, КНДР, Сербия, Узбекистан, Венесуэла.
Напомним, ранее «крымская резолюция, инициированная Украиной, была поддержана на уровне комитета Генеральной ассамблеи ООН.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».
Ветер: 4 м/с 3
Давление: 738 мм