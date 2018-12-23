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Украина

В ООН приняли важную резолюцию относительно Крыма: основные тезисы документа

8:13 23 декабря 2018   65
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Инф. «ФАКТОВ»

Генеральная ассамблея ООН утвердила резолюцию о защите прав человека в Крыму. Важный документ был инициирован Украиной, а соавторами выступили еще 38 государств.

За резолюцию «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и Севастополь, Украина» проголосовали 65 государств ООН.

В резолюции от России требуют:

  • Немедленно освободить всех украинцев, незаконно удерживаемых в Крыму и РФ;
  • Признать Олега Сенцова, Владимира Балуха и Эмира-Усейна Куку политическими заключенными;
  • Открыть доступ украинским представителям и независимым медикам к незаконно удерживаемым украинским гражданам в России и Крыму;
  • Прекратить преследование тех, кто не признает оккупацию.

К международному сообществу авторы резолюции обращаются с призывом:

27 государств, голосовавших против резолюции, это те страны, которые и раньше в ООН поддерживали российскую политику. В частности, «против» высказались Армения, Беларусь, Куба, Зимбабве, КНДР, Сербия, Узбекистан, Венесуэла.

Напомним, ранее «крымская резолюция, инициированная Украиной, была поддержана на уровне комитета Генеральной ассамблеи ООН.

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