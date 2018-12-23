Шоу-бизнес

Слезы Насти Каменских и Верка Сердючка без звезды: чем запомнился финал девятого сезона «Х-фактора»

Финал девятого сезона «Х-фактора» (СТБ) стал одним из самых ярких прямых эфиров. Вместе с четырьмя участниками шоу на сцену вышли мировые звезды, создавая праздничное настроение. Впервые за все время существования украинского «Х-фактора» к его финалу каждый из наставников сохранил по одному участнику: Андрей Данилко («Парни») — Диму Волканова, Олег Винник («Девушки») — Ольгу Жмурину, Дмитрий Шуров («30+») — Марка Савина и Настя Каменских — ZBSband.

- Мы пришли на «Х-фактор», чтобы победить, — сказал каждый из четырех участников финала, перед стартом решающего эфира.

В финале герои шоу три раза выходили на сцену, завоевывая голоса зрителей.

- Я два дня по Киеву столько наездился в пробках, что с удовольствием передвигался бы в метро! — признался, садясь в судейское кресло Олег Винник.

Андрей Данилко сказал, что, возвращаясь с гастролей заболел и на финал «Х-фактора» пришел с высокой температурой.

- Поэтому, жалейте меня сегодня! — обратился к залу он.

Открывал финал подопечный Андрея Данилко Дима Волканов. Он исполнил песню, с которой пришел на кастинг — хит Хулио Иглесиаса «Duele el Corazón».

- Преград для меня нет, — сказал Дима перед выступлением. — Надо идти до конца.

- Мне кажется, этот стиль тебе больше всего идет, — признал Олег Винник. — Ты просто купаешься в испанском языке.

- Музыка — это твое, — сказала Настя Каменских. — Ты справился на сто процентов!

- Все-таки хорошо, Дима, что я тебя взял, — заявил Андрей Данилко. — Сынок, ты молодец!

Накануне выступления своих подопечных — группы «ZBSband» — Настя Каменских побывала на спектакле ребят, которые служат в театре «Золотые ворота».

- Они играли очень талантливо, — призналась звездный тренер. — Я влюбилась в этих парней, когда услышала на кастинге их песню «На морозе».

- Я словно посмотрел крутой фильм про зиму, — сказал Дмитрий Шуров, после выступления группы.

- По-актерски это было очень интересно, — сказал Олег Винник. — Мне все понравилось!

- Вы очень крутые! — воскликнула Настя Каменских. — Сейчас вы стали настоящими профессионалами.

Подопечная Олега Винника Ольга Жмурина пришла на «Х-фактор» как солистка группы, но судьи решили оставить ее в шоу, как сольную исполнительницу.

- Вы самая сильная вокалистка этого проекта, — сказал Андрей Данилко, после исполнения Ольгой хита группы Led Zeppelin «Whole Lotta Love».

- Ты — настоящий боец, — сказала Настя Каменских. — И доказала это всем!

- Оля, ты умница! — сказал Олег Винник. — Ты показала всем свою душу.

Марк Савин — подопечный Дмитрия Шурова — вышел на сцену с песней Паоло Нутини «Iron Sky».

- Очень серьезный номер, — сказала Настя Каменских. — Ты очень круто поешь! Я считаю, что ты — главный конкурент.

- Пусть завидует весь мир, что в нашей стране есть такие певцы, как ты! — сказал Олег Винник.

- Тебе проект пошел на пользу, — признал Андрей Данилко.

Во второй части финала, участники проекта спели в дуэте со звездными артистами. Первыми стала группа «ZBSband», которая вышла на сцену вместе с MONATIK, исполнив хит «Важно». Кстати, восемь лет назад Дима Монатик и сам был участником этого вокального шоу.

- Главное побеждать в жизни, а не в шоу, — посоветовал ребятам Дмитрий Монатик.

- Вы были мужиками, — сказал Олег Винник. — Отлично сработались с таким профессионалом.

- Мы просто кайфонули! — признали участники дуэта.

Ольга Жмурина спела с кумиром своего детства — Мелани Си. Бывшая солистка популярной группы Spice Girls впервые прилетела в Украину, чтобы выступить на сцене «Х-фактора».В дуэте они исполнили хит «Viva Forever».

- Мне так приятно тут находиться! — призналась Мелани.

- Когда узнала, что буду выступать с Мелани, я просто прыгала от счастья, — сказала «ФАКТАМ» Ольга Жмурина. — Она — кумир моего детства. Не представляю, что может быть круче, чем стоять с ней на одной сцене!

Марк Савин вышел на сцену, чтобы спеть в дуэте с британским певцом Алексом Клэром хит «Too close».

- Марк — прекрасный певец, — сказал Алекс после выступления. — Мне очень понравилось с ним петь. Думаю, он может выиграть «Х-фактор»!

- Я обрадовался, узнав, с кем буду петь, — признался «ФАКТАМ» Марк Савин. — Тем более, что эта песня мне очень близка по духу. Помню, как семь лет назад она «взорвала» музыкальный мир.

17-летний Дмитрий Волканов — самый младший участник проекта — вышел на сцену со своим наставником — Андреем Данилко в образе Верки Сердючки. Вместе они исполнили хит «Зибен-зибен, Ай-лю-лю».

- Я очень редко делаю это, — сказала Верка Сердючка, снимая с головы звезду и передавая ее Диме. — Пусть тебе повезет!

- Мне кажется, это сон! — признался Дмитрий Волканов, сжимая звезду.

- У меня был шок, когда я понял, что буду выступать с Веркой Сердючкой, — сказал исполнитель. — Она — звезда номер один в Украине! К тому же для меня большая честь петь вместе со своим наставником.

Третий образ Дмитрия Волканова Андрей Данилко назвал «романтическим». Готовясь к нему, Дмитрий познакомил Данилко со своей мамой. Волканов вышел на сцену с песней Сергея Трофимова «Голуби».

- Думаю, каждый из ребят, которые участвуют в финале, достоин победы, — сказал Дмитрий Волканов, закончив выступать.

Настя Каменских познакомилась с мамами участников группы «ZBSband» Владислава и Богдана. Для третьего выхода на сцену, ребята выбрали песню Макса Коржа «Тралики».

- Мы благодарны людям, которые нас поддерживают, — сказали парни. — Вы голосуете за своих фаворитов. Будьте честными!

- «Х-фактор» без Оли, как жизнь без любви, — сказал Олег Винник, представляя свою наставницу Ольгу Жмурину.

Накануне финала Ольга познакомила наставника со своим мужем Денисом. На сцене проекта Ольга исполнила хит Ирины Дубцовой «О нем». Настю Каменских так тронуло ее выступлением, что она не смогла сдержать слез.

- Спасибо, что я могу стоять на этой сцене, — призналась Ольга Жмурина после выступления.

Закрывал финал девятого сезона подопечный Дмитрия Шурова Марк Савин. Готовясь к выступлению, Марк познакомил Дмитрия со своей мамой. Для финала Марк выбрал хит Макса Фадеева «Беги по небу».

Перед оглашением результатов зрительского голосования, на сцене «Х-фактора» выступили звездные гости эфира. Мелани Си исполнила хит «I Turn To You».

- Мелани Си, хочу познакомить вас с нашей звездой — Олегом Ви, — не удержался от шутки ведущий проекта Андрей Бедняков.

Британский певец Алекс Клэр признался, что счастлив побывать в Украине! MONATIK вышел на сцену «Х-фактора» с хитом «Витамин D», заставив танцевать судей проекта.

После того, как линии для голосования были закрыты, ведущий шоу Андрей Бедняков, огласил результаты. В суперфинал прошли подопечные Насти Каменских группа «ZBSband» и воспитанник Андрея Данилко — Дмитрий Волканов. Шоу покинули Ольга Жмурина и Марк Савин.

- Мама, не переживай, — обратился Марк Савин к своей маме, которая сидела в зале. — Таковы условия конкурса. Спасибо всем за поддержку, а команде «Х-фактора» — за замечательный проект!

Суперфинал девятого сезона «Х-фактора» состоится в субботу, 29 декабря. На гала-концерте выступят все участники, попавшие в прямые эфиры. Победитель получит награду в 1 миллион гривен, которые пойдут на раскрутку его творчества.

Напомним, за шаг до финала шоу покинули группа Duke Time и Петр Гарасимов.

В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Петр Гарасимов рассказал о первой любви, о том, как бережет голос и что думает о критике в свой адрес.

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