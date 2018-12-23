- 11:27 Биатлон на ТВ: где смотреть онлайн мужской и женский масс-старты на этапе Кубка мира в Нове-Место
- 11:22 Известный украинский комик позабавил сеть своим детским фото
- 11:18 Получить вид на жительство в Швейцарии стало проще: что надо знать украинцам
- 11:04 Уайт нокаутировал Чисору и вызвал на бой Джошуа: видео боя
- 10:59 Биатлон в Нове-Место: видеотрансляция мужского масс-старта на этапе Кубка мира
- 10:59 Появилось видео переброски в Крым российских истребителей
- 10:29 Мерзость: сеть возмутил новый прогиб Кадырова перед Путиным
- 10:09 Число жертв цунами в Индонезии увеличилось в три раза, первые фото трагедии
- 9:57 Часами стоят на морозе: в сети показали огромные очереди в оккупированном Луганске
- 9:43 Еврокубковый соперник «Шахтера» разгромлен «Баварией»
Впервые с 2014-го: восстановлена работа часов на Доме профсоюзов в Киеве (видео)
В Киеве на отреставрированном здании Дома профсоюзов заработали часы. Выглядят они более современными, по сравнению с теми, что показывали время в период до масштабного пожара в феврале 2014 года.
Как и ранее, кроме времени и даты, на табло показываются еще и погодные условия (температура). Сейчас часы настроены так, чтобы отображать дни, часы и минуты, оставшееся до прихода нового 2019 года.
Напомним, киевский Дом профсоюзов изменил свой облик после реставрации. В здании появились большие стеклянные окна на первых двух этажах. Также изменился материал облицовки фасада. Вместо хрупкого травертина был использован устойчивый керамогранит.
Активисты пресекли попытки открыть в Доме профсоюзов кафе и заведения общественного питания.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...
Ветер: 4 м/с 3
Давление: 738 мм