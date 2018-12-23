Общество

Впервые с 2014-го: восстановлена работа часов на Доме профсоюзов в Киеве (видео)

В Киеве на отреставрированном здании Дома профсоюзов заработали часы. Выглядят они более современными, по сравнению с теми, что показывали время в период до масштабного пожара в феврале 2014 года.

Как и ранее, кроме времени и даты, на табло показываются еще и погодные условия (температура). Сейчас часы настроены так, чтобы отображать дни, часы и минуты, оставшееся до прихода нового 2019 года.

Напомним, киевский Дом профсоюзов изменил свой облик после реставрации. В здании появились большие стеклянные окна на первых двух этажах. Также изменился материал облицовки фасада. Вместо хрупкого травертина был использован устойчивый керамогранит.

Активисты пресекли попытки открыть в Доме профсоюзов кафе и заведения общественного питания.

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