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Мир

Мерзость: сеть возмутил новый прогиб Кадырова перед Путиным (видео)

10:29 23 декабря 2018   739
кадыров
Инф. «ФАКТОВ»

Глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире РосТВ неожиданно решил одарить комплиментами российского президента Владимира Путина. Лесть была настолько чрезмерной, что удостоилась от пользователей соцсетей оценки «Омерзительно».

«Путин абсолютно красавчик. И если меня спросить, я же пехотинец Путина, поэтому я всегда говорю: я обязан Путину. Будь он президентом, будь он рядовым — я всю свою жизнь обязан одному человеку — это президенту, это Владимиру Путину. Поэтому такого красавчика второго нет», — заискивающе признавался Кадыров.

Пользователи соцсетей были единодушны в оценках:

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Напомним, ранее Кадыров заявил, что у Путина в России нет альтернативы и о другом главе государства россиянам не стоит и думать. В Чечне предложили, чтобы Путин оставался при власти еще на один президентский срок.

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