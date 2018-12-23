Мерзость: сеть возмутил новый прогиб Кадырова перед Путиным (видео)

Мир

Глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире РосТВ неожиданно решил одарить комплиментами российского президента Владимира Путина. Лесть была настолько чрезмерной, что удостоилась от пользователей соцсетей оценки «Омерзительно».

«Путин абсолютно красавчик. И если меня спросить, я же пехотинец Путина, поэтому я всегда говорю: я обязан Путину. Будь он президентом, будь он рядовым — я всю свою жизнь обязан одному человеку — это президенту, это Владимиру Путину. Поэтому такого красавчика второго нет», — заискивающе признавался Кадыров.

Кадыров: Путин — абсолютный красавчик! Такого красавчика второго нету! pic.twitter.com/oWWLZ0JVaL — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 23 декабря 2018 г.

Пользователи соцсетей были единодушны в оценках:

Напомним, ранее Кадыров заявил, что у Путина в России нет альтернативы и о другом главе государства россиянам не стоит и думать. В Чечне предложили, чтобы Путин оставался при власти еще на один президентский срок.

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