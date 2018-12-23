Появилось видео переброски в Крым российских истребителей

Украина

Россия, как и анонсировала, продолжает милитаризировать Крым. Пропагандистские ресурсы РФ опубликовали видео, как на аэродроме «Бельбек» садятся российские истребители.





Ранее украинская разведка получила сведения, что Россия перебросила в аннексированный Крым сто истребителей Су-27 и Су-30. Кроме того, военная группировка России в Крыму получила шесть подводных лодок с возможностью установки ракетных комплексов «Калибр». А на побережье добавилось 16 боевых установок ракетных комплексов «Бастион» и «Бал».

Специалисты признают, что территория полуострова превратилась из курорта в гигантскую военную базу. Также не исключено, что в Крыму уже размещено ядерное оружие — шесть ядерных боеголовок на реставрированной ядерной базе в роще Кизилташ под Феодосией.

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