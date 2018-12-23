На въездах в Украину образовались огромные очереди (фото)

Украина

У западной границы Украины возникли многочасовые очереди в пешеходных и автомобильных пунктах пропуска. Возможности пограничных пунктов не справляются с количеством желающих попасть в Украину перед праздником Рождества (по Григорианскому календарю).

Вторые сутки особенно большие очереди наблюдаются на границе со стороны Польши. Из соседней страны на праздники домой в Украину возвращаются трудовые мигранты, студенты, туристы.

По состоянию на утро 23 декабря особенно сложная ситуация была в пунктах пропуска «Ягодин» и «Краковец». В «Ягодине» на въезд в Украину стояли в очереди 700 легковых и 400 грузовых автомобилей, в «Краковце» — 800 легковых, 330 грузовых автомобилей, 27 автобусов.

«Краковец»

Через другие пункты пропуска въехать в Украину хотели от 150 до 400 транспортных средств.

На границе с Венгрией наблюдаются очереди на въезд в Украину в пунктах пропуска «Тиса» (150 машин), «Вилок» (50 авто). На границе со Словакией через пункт пропуска «Ужгород» собираются въехать в Украину около сотни автомобилей, на границе с Румынией в «Порубном» в очереди стояли 95 грузовиков.

Напомним, 22 декабря многокилометровые очереди возникли на границе со Словакией. Заторы были связаны с тем, что многие украинцы возвращались домой на праздники.

Фото Олег Савчук/Facebook, varta1.com.ua, Тарас Мартинюк/Facebook

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