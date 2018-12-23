Здоровье

Украинцам разрешат возвращать лекарства в аптеке: что об этом нужно знать

С 2019 года украинцы смогут вернуть в аптеки лекарственные средства. Это пообещала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, анонсировав новшества в работе Гослекслужбы.

Супрун объяснила, что лекарства можно будет вернуть не все, а лишь те, что не использовались. Например, кондиционные лекарства, которые были приобретены по ошибке. «Когда аптека получит возвращенные лекарства, она должна проверить, не были ли они открыты, использованы, не была ли повреждена упаковка. Тогда нет никакой угрозы, и лекарства могут быть возвращены», — цитирует Укринформ руководителя Минздрава.

Лекарства еще с 1994 года находятся в списке запрещенных к обмену (возврату) товаров. Вместе с лекарственными препаратами в списке числятся предметы сангигиены.

Ранее Минздрав подсчитал, что более половины всех потребленных лекарств украинцами — это лекарства без доказанной клинической эффективности.

По данным Всемирной организации здоровья, в странах с низким и средним уровнем дохода почти каждый десятый продукт медицинского назначения был некондиционным или фальсифицированным.

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