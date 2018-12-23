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"Ихтамнет": "боевой якут" обнародовал видео времен захвата Дебальцево
Сюжет, снятый российским оккупантом во время захвата Дебальцево в начале 2015 года, появился недавно на якутском сайте ykt.ru Очередной «ихтамнет», как говорится, опять «спалил контору».
В описании указано, что на данном видео — житель республика Саха (Якутия, Российская Федерация).
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Комментарии местных жителей этого видео разнятся. От «надо туда всех бандитов отправить» до «я бы тоже туда поехал, а то мирная жизнь слишком скучная».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что суд на Донбассе отправил за решетку боевика «ЛНР», чье подразделение располагалось в оккупированном Дебальцево.
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Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...
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