"Ихтамнет": "боевой якут" обнародовал видео времен захвата Дебальцево

Украина

Сюжет, снятый российским оккупантом во время захвата Дебальцево в начале 2015 года, появился недавно на якутском сайте ykt.ru Очередной «ихтамнет», как говорится, опять «спалил контору».

В описании указано, что на данном видео — житель республика Саха (Якутия, Российская Федерация).

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Комментарии местных жителей этого видео разнятся. От «надо туда всех бандитов отправить» до «я бы тоже туда поехал, а то мирная жизнь слишком скучная».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что суд на Донбассе отправил за решетку боевика «ЛНР», чье подразделение располагалось в оккупированном Дебальцево.

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